Με τον Νικ Καλάθη παρατάσσεται ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ, με το διεθνή γκαρντ να επιστρέφει μετά από δύο παιχνίδια, που έλειψε λόγω ενοχλήσεων.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο Τρέβορ Χάτζινς και ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ήταν οι δύο ξένοι που "κόπηκαν" από τη 12άδα του ΠΑΟΚ για το σημερινό ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ο Νικ Καλάθης, επιστρέφει σε αυτή, μετά την απουσία του με Κολοσσό και Ουλμ. Εκτός έμεινε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και δεν είναι στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι.

Αναλυτικά η 12άδα του ΠΑΟΚ:

Γκρέι, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης, Μπαζίνας