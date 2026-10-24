Η 12άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ
Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο Τρέβορ Χάτζινς και ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ήταν οι δύο ξένοι που "κόπηκαν" από τη 12άδα του ΠΑΟΚ για το σημερινό ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ο Νικ Καλάθης, επιστρέφει σε αυτή, μετά την απουσία του με Κολοσσό και Ουλμ. Εκτός έμεινε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και δεν είναι στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι.
Αναλυτικά η 12άδα του ΠΑΟΚ:
Γκρέι, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης, Μπαζίνας
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