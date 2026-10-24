Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο «PAOK Sports Arena» (24/10, 17:30, Live στο Gazzetta) για την 4η αγωνιστική της GBL. Η εξάδα των ξένων για τους γηπεδούχους.

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Παλατάκι» της Πυλαίας (24/10, ΣΚΑΪ, 17:30, Live στο Gazzetta) για την τέταρτη αγωνιστική της GBL. Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει το 4/4 στο ελληνικό πρωτάθλημα και οι φιλοξενούμενοι να πετύχουν την τρίτη τους νίκη.

Για το σημερινό ματς, ο Αντρέα Τρινκέρι επέλεξε τους Γκρέι, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Φόστερ και Μουρ στην εξάδα των ξένων.