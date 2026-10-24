ΠΑΟΚ: Η εξάδα των ξένων για το ματς με την ΑΕΚ
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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στο «PAOK Sports Arena» (24/10, 17:30, Live στο Gazzetta) για την 4η αγωνιστική της GBL. Η εξάδα των ξένων για τους γηπεδούχους.
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Παλατάκι» της Πυλαίας (24/10, ΣΚΑΪ, 17:30, Live στο Gazzetta) για την τέταρτη αγωνιστική της GBL. Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει το 4/4 στο ελληνικό πρωτάθλημα και οι φιλοξενούμενοι να πετύχουν την τρίτη τους νίκη.
Για το σημερινό ματς, ο Αντρέα Τρινκέρι επέλεξε τους Γκρέι, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Φόστερ και Μουρ στην εξάδα των ξένων.
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