Πέιν: «Να βγάλουμε ενέργεια με τη Βαρέζε»

Ο Oμάρ Πέιν στάθηκε στο ματς του Περιστερίου με την Βαρέζε (13/10, 21:00) για το BCL και τα όσα πρέπει να κάνει η ομάδα του.

H επόμενη δοκιμασία για την ομάδα του Ξανθόπουλου είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (13/10, 21:00). Το Περιστέρι για την 2η αγωνιστική του Basketball Champions League θα φιλοξενηθεί από τη Βαρέζε του Καστρίτη και θέλει να φύγει με μεγάλο διπλό.

Ο Ομάρ Πέιν στάθηκε στο δύσκολο παιχνίδι με τους Ιταλούς και ξεκαθάρισε πως η ομάδα του πρέπει να μπει στο γήπεδο και να βγάλει ενέργεια.

«Πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι με τη Βαρέζε πρέπει απλώς να μπουμε στο γήπεδο και να βγάλουμε την ίδια ενέργεια που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα με την Μπάμπεργκ», ήταν το πρώτο σχόλιο του Ομάρ Πέιν για την συνάντηση με την ιταλική ομάδα.

Και συμπλήρωσε: «Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε μέσα στο ματς μέχρι το ημίχρονο και αν στη συνέχεια παίξουμε όπως ξέρουμε στην άμυνα μας ανεβάζοντας την απόδοση μας στην επίθεση, θεωρώ πως μπορούμε να φύγουμε με τη νίκη από την Ιταλία. Ξέρουμε πως η Βαρέζε είναι ένας δυνατός αντίπαλος, αλλά κι εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση και θα προσπαθήσουμε αυτό το στοιχείο να το εκμεταλλευτούμε για να τα καταφέρουμε».