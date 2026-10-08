Μπάρτλεϊ στο Gazzetta: «Πάντα έτοιμος για τις... καταιγίδες, έχουμε ένα σχέδιο»

Ο πρωταγωνιστής της ΑΕΚ κόντρα στη Σαλόν, Φρανκ Μπάρτλεϊ μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στην νοοτροπία του και το μέταλλο της Ένωσης, αλλά και στον μεγάλο στόχο της ομάδας του Σάκοτα στο BCL.

Η ΑΕΚ ζορίστηκε αρκετά από τη Σαλόν στην πρεμιέρα του BCL και λίγο έλειψε να υποστεί ήττα στη SUNEL Arena. Αλλά στο τέλος έβγαλε μέταλλο και χαρακτήρα και ένω έχανε με 3 πόντους στα 16 δευτερόλεπτα, έκανε σπουδαία ανατροπή και επικράτησε με 95-93.

Ο Ερτέλ έβαλε το καλάθι νίκης, αλλά δεν θα είχε συμβεί ποτέ αυτό, αν ο Μπάρτλεϊ δεν το έπαιρνε προσωπικά. Με ένα μεγάλο τρίποντο στα 15 ισοφάρισε πριν το game winner του Γάλλου γκαρντ, ενώ πέτυχε 10 από τους 27 πόντους του στο ματς στα 5 τελευταία λεπτά.

Κουβάλησε την Βασίλισσα στην νίκη και έδειξε ξανά για ποιο λόγο είναι ο MVP της περσινής σεζόν. Τελείωσε την αναμέτρηση 8/17 σουτ, 3/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 23 στην αξιολόγηση, δείχνοντας την κλάση του. Σε μια βραδιά που η ΑΕΚ δεν ήταν καλή, ο Franky B βγήκε μπροστά στα δύσκολα!

Μετά το τέλος του μας μίλησε στο Gazzetta και τόνισε πως έδειξε σε όλους τι παίκτης είναι, ενώ στάθηκε στον χαρακτήρα και το μέταλλο της Ένωσης. Αναφέρθηκε στην νοοτροπία που έχει ως αθλητής, ενώ ξεκαθάρισε πως στόχος της ΑΕΚ είναι η κατάκτηση του BCL.

«Έδειξα για ποιο λόγο βγήκα MVP»

Για το αν είναι μια εμφάνιση-δήλωση για εκείνον: «Πήρα πέρυσι το βραβείο του MVP, άλλά δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Απόψε ήταν η στιγμή που έπρεπε να δώσω τον τόνο στο ματς. Ξέρω ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω σαν παίκτης. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν να βοηθήσω την ΑΕΚ να πάρει το ματς. Η νίκη της ΑΕΚ με νοιάζει περισσότερο απ'όλα. Θα κάνω ότι χρειαστεί για να νικάει η ομάδα μου. Έπρεπε να βγω μπροστά στο τέταρτο δεκάλεπτο και να βοηθήσω την ομάδα μου. Έδειξα για ποιο λόγο βγήκα MVP πέρυσι.

Για την ανατροπή της ΑΕΚ στα τελευταία δευτερόλεπτα: «Αυτό κάνει μια καλή ομάδα. Αντιμετωπίζει σωστα μια... καταιγίδα, είναι έτοιμη. Δεν γίνεται να παίρνεις όλα τα ματς εύκολα. Δεν έχει σημασία είτε είσαι πίσω στο σκορ, είτε προηγείσαι. Εμείς απόψε δείξαμε τον χαρακτήρα και το μέταλλο που έχουμε σαν ομάδα. Ο Ερτέλ έβαλε το καλάθι νίκης στο τέλος. Και εγώ έβαλα το μεγάλο σουτ. Πήραμε σημαντικά ριμπάουντ, βγάλαμε σημαντικές άμυνες. Και έτσι καταφέραμε να πάρουμε το ματς. Είναι σημαντικό να χτίσουμε τη χημεία μας ως ομάδα και τον χαρακτήρα μας. Να εξελισσόμαστε συνεχώς.

Στη συνέχεια τόνισε: «Κάθε αθλητής έχει ένα πρότυπο. Δουλεύω σκληρά, παλεύω ακόμα και στα ρεπό μου. Βάζω τον ευατό μου σε μια κατάσταση που με κάνει να είμαι έτοιμος για τις μεγάλες στιγμές. Ήταν μια από αυτές τις στιγμές κόντρα στη Σαλόν. Ήταν άλλη μια μέρα στη δουλειά για μένα».

«Πάντα έτοιμος για το σωστό play ο Ερτέλ»

COMEBAEK KINGS DID IT AGAIN! ❤️‍🔥 They completed the comeback, started the Season XI with a bang 💥 #BasketballCL | @aekbcgr https://t.co/F7NkzR625z October 7, 2026

Για τον μεγάλο στόχο της ΑΕΚ, την κατάκτηση του BCL: «Ναι έμεινα για αυτό, για να πάρω το BCL. Αυτό είναι το σχέδιο από το ξεκίνημα. Την σεζόν που πέρασε μας πόνεσε πολύ που φτάσαμε τόσο κοντά και τελικά δεν σηκώσαμε το τρόπαιο. Αλλά είμαι εδώ και έχω παραπάνω κίνητρο αυτή τη σεζόν με τους συμπαίκτες μου. Έχουμε τον ίδιο στόχο, να πάμε στον τελικό και να σηκώσουμε το τρόπαιο».

Για την συμβολή του Ερτέλ και το καλάθι νίκης: «Είναι ένας σπουδαίος παίκτης με μεγάλη εμπειρία. Στην καριέρα του έχει παίξει αρκετά σπουδαία ματς. Τον εμπιστεύομαι, τον εμπιστεύεται η ομάδα για τις μεγάλες στιγμές, για τα ματς-θρίλερ. Είναι έτοιμος για να κάνει το σωστό play. Ξέρει καλά να διαχειρίζεται τις μεγάλες στιγμές. Είμαι χαρούμενος για εκείνον αλλά και για την ομάδα, αφού χωρίς αυτό το καλάθι, δεν θα φτάναμε στη νίκη».