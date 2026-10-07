Μετά από ένα ματς που έσπασε καρδιές στη SUNEL Arena, η ΑΕΚ έχανε με 3 στα 16 δευτερόλεπτα αλλά με Μπάρτλεϊ-Ερτέλ πήρε το θρίλερ με 95-93 κόντρα στη Σαλόν.

Στο θρίλερ της SUNEL Arena για την πρώτη αγωνιστική του BCL, η Σαλόν αποδείχθηκε σκληρό καρύδι, αλλά η ΑΕΚ με ανατροπή στα τελευταία 16 δευτερόλεπτα πήρε το ματς με φοβερό Μπάρτλεϊ και clutch Ερτέλ. Μεγάλο τρίποντο ο Μπάρτλεϊ και lay up νίκης στα 1.2 ο Γάλλος στο ανοιχτό γήπεδο που μοιρίστηκε τη φάση και έτρεξε πρώτος στον αιφνιδιασμό. Καμπανάκι για την Βασίλισσα που πρέπει να βελτιωθεί στα επόμενα ματς.

Κορυφαίος ο Μπάρτλεϊ με 27 πόντους, ενώ 14 είχε ο Τζόζεφ. Ο Ερτέλ τελείωσε με 9 πόντους και 6 ασίστ. Στον αντίποδα ο Γουόκερ ήταν εκπληκτικός με 28 πόντυος αλλά έχασε το τρίποντο που θα χάρισε τη νίκη στους Φινλανδούς. Ο Τζέφρις είχε 21.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ τίμησε την μνήμη του Παγκόσμιου, Γιώργου Αμερικάνου πριν το τζάμπολ, με τον κόσμο να χαρίζει ένα ζεστό χειροκρότημα για τον θρύλο της Ένωσης.

ΑΕΚ - Σαλόν Βίλπας: Το ματς

We were in Nelly Dilemma, post first or second dunk... so we posted both, thank us later 🤝 #BasketballCL x @aekbcgr https://t.co/L4DFSqsLKv October 7, 2026

Στο πρώτο δεκάλεπτο καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει, με τον Νέλι Τζόζεφ να ξεκινά με εντυπωσιακό τρόπο και να πετυχαίνει τους 10 από τους 21 πρώτους πόντους της ΑΕΚ. Οι Φινλανδοί που ήταν σκληρό καρύδι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το καλάθι του Λιντμπεργκ στο τέλος της περιόδου.

Με το τρίποντο του Τσαλμπούρη στο 12' η ΑΕΚ ξέφυγε γιανπρώτη φορά με έξι πόντους για το 32-26. Ο Ερτέλ με τρίποντο εκτόξευσε τη διαφορά στους 11 πόντους και έκανε το 37-26, αναγκάζοντας τους Φινλανδούς να καλέσουν timeout. Ο Γουόκερ μείωσε σε 46-40, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο.

Oh they'll love H3urt3l in Athens! 🎯 #BasketballCL x @aekbcgr https://t.co/BAJXZGsBVy — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 7, 2026

Με το τρίποντο του Λάινε η Σαλόν ισοφάρισε στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, ενώ με επιμέρους 7-0 πέρασε και μπροστά στο 22' για το 49-51. Ο Μπάρτλεϊ με δύο βολές έβαλε μπροστά την ΑΕΚ για το 60-58 στο 27'. Ο Γουόκερ με απίθανο κάρφωμα έκανε το 62-65. Ο Μπάρτλεϊ το πήγε προσωπικά και με συνεχόμενους πόντους έκανε το 66-65. Ο Τσέιβις με βολές διαμόρφωσε το 66-71 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Λεκαβίτσιους με τρίποντο έκανε το 74-75 στο 32', ενώ ο Γουόκερ έφτασε τους 25 πόντους για το 78-79 στο 35'. O Γουόκερ συνέχισε το show και έγραψε το 75-79, φτάνοντας τους 29 πόντους. O Mπάρτλεϊ και ο Ερτέλ έβαλαν μπροστά την ΑΕΚ για το 90-89, αλλά η Σαλόν απάντησε για το 90-91. Με τρίποντο του Μπάρτλεϊ στα 16 δευτερόλεπτα και καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο στο 1.2 του Ερτέλ, η ΑΕΚ πέρασε μπροστά. Ο Γουόκερ αστόχησε και η Ένωση πήρε μια νίκη με ανατροπάρα.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-44, 66-71, 95-93

NIKΗΣΕ ΓΙΑΤΊ... είχε τον MVP Μπάρτλεϊ σε σπουδαία μέρα και δεν πτοήθηκε από το -3 που ήταν πίσω στα 16 δευτερόλεπτα για το τέλος.

MVP O… Mπάρτλεϊ που το πήρε πάνω του με 27 πόντους.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζόζεφ με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και Ερτέλ με 9 πόντους και 6 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γουόκερ είχε 28 πόντους και έκανε ματσάρα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Στεφάνοβιτς που έμεινε άποντος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 3 επιθετικά ριμπάουντ του Κατσίβελη.

AEK BC # Players MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 Deandre Pinckney * 26:53 7 2/5 (40%) 1/3 (33.33%) 1/2 (50%) 2/2 (100%) - 10 10 - 5 - 1 - -10 15 1 Gaios Skordilis 03:30 5 2/3 (66.67%) 2/3 (66.67%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 1 1 2 - 2 - 1 - 7 6 3 Landers Nolley II * 25:55 12 3/6 (50%) 2/3 (66.67%) 1/3 (33.33%) 5/8 (62.5%) 1 2 3 1 3 2 1 - -4 9 4 Dimitris Katsivelis 22:54 9 4/7 (57.14%) 3/6 (50%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 3 - 3 4 1 1 - 1 13 13 5 Giannoulis Larentzakis 12:55 0 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 2 2 4 2 4 1 1 - 18 3 7 Dimitris Flionis * 08:12 2 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) - - - 2 1 2 - - -13 1 9 Lukas Lekavicius 15:58 5 2/6 (33.33%) 1/4 (25%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) - - - 6 2 2 - - -1 5 17 Vasileios Chartonas Did Not Play 23 Nelly Joseph * 23:45 14 5/5 (100%) 5/5 (100%) 0/0 (0%) 4/5 (80%) 2 3 5 - 5 4 1 - -16 15 24 Frank Bartley * 29:46 27 8/17 (47.06%) 5/9 (55.56%) 3/8 (37.5%) 8/8 (100%) - 4 4 1 2 1 1 - -10 23 35 Georgios Tsalmpouris 14:22 5 2/3 (66.67%) 1/1 (100%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) - 3 3 1 2 1 - - 10 7 77 Thomas Heurtel 15:50 9 3/7 (42.86%) 2/4 (50%) 1/3 (33.33%) 2/2 (100%) - 2 2 6 1 - 1 - 16 14 Team/Coaches - - - - - - 6 - 6 - - - - - - - TOTAL 200 95 32/64

(50%) 23/40

(57.5%) 9/24

(37.5%) 22/27

(81.48%) 15 27 42 23 28 14 7 1 - -