AEK - Σαλόν Βίλπας 95-93: Επτάψυχη Ένωση με MVP Mπάρτλεϊ και clutch Ερτέλ

Νίκος Καρφής

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Μετά από ένα ματς που έσπασε καρδιές στη SUNEL Arena, η ΑΕΚ έχανε με 3 στα 16 δευτερόλεπτα αλλά με Μπάρτλεϊ-Ερτέλ πήρε το θρίλερ με 95-93 κόντρα στη Σαλόν.

Στο θρίλερ της SUNEL Arena για την πρώτη αγωνιστική του BCL, η Σαλόν αποδείχθηκε σκληρό καρύδι, αλλά η ΑΕΚ με ανατροπή στα τελευταία 16 δευτερόλεπτα πήρε το ματς με φοβερό Μπάρτλεϊ και clutch Ερτέλ. Μεγάλο τρίποντο ο Μπάρτλεϊ και lay up νίκης στα 1.2 ο Γάλλος στο ανοιχτό γήπεδο που μοιρίστηκε τη φάση και έτρεξε πρώτος στον αιφνιδιασμό. Καμπανάκι για την Βασίλισσα που πρέπει να βελτιωθεί στα επόμενα ματς.

Κορυφαίος ο Μπάρτλεϊ με 27 πόντους, ενώ 14 είχε ο Τζόζεφ. Ο Ερτέλ τελείωσε με 9 πόντους και 6 ασίστ. Στον αντίποδα ο Γουόκερ ήταν εκπληκτικός με 28 πόντυος αλλά έχασε το τρίποντο που θα χάρισε τη νίκη στους Φινλανδούς. Ο Τζέφρις είχε 21.

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ τίμησε την μνήμη του Παγκόσμιου, Γιώργου Αμερικάνου πριν το τζάμπολ, με τον κόσμο να χαρίζει ένα ζεστό χειροκρότημα για τον θρύλο της Ένωσης.

ΑΕΚ - Σαλόν Βίλπας: Το ματς

Στο πρώτο δεκάλεπτο καμιά από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να ξεφύγει, με τον Νέλι Τζόζεφ να ξεκινά με εντυπωσιακό τρόπο και να πετυχαίνει τους 10 από τους 21 πρώτους πόντους της ΑΕΚ. Οι Φινλανδοί που ήταν σκληρό καρύδι κατάφεραν να ισοφαρίσουν με το καλάθι του Λιντμπεργκ στο τέλος της περιόδου.

Με το τρίποντο του Τσαλμπούρη στο 12' η ΑΕΚ ξέφυγε γιανπρώτη φορά με έξι πόντους για το 32-26. Ο Ερτέλ με τρίποντο εκτόξευσε τη διαφορά στους 11 πόντους και έκανε το 37-26, αναγκάζοντας τους Φινλανδούς να καλέσουν timeout. Ο Γουόκερ μείωσε σε 46-40, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο.

Με το τρίποντο του Λάινε η Σαλόν ισοφάρισε στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, ενώ με επιμέρους 7-0 πέρασε και μπροστά στο 22' για το 49-51. Ο Μπάρτλεϊ με δύο βολές έβαλε μπροστά την ΑΕΚ για το 60-58 στο 27'. Ο Γουόκερ με απίθανο κάρφωμα έκανε το 62-65. Ο Μπάρτλεϊ το πήγε προσωπικά και με συνεχόμενους πόντους έκανε το 66-65. Ο Τσέιβις με βολές διαμόρφωσε το 66-71 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Λεκαβίτσιους με τρίποντο έκανε το 74-75 στο 32', ενώ ο Γουόκερ έφτασε τους 25 πόντους για το 78-79 στο 35'. O Γουόκερ συνέχισε το show και έγραψε το 75-79, φτάνοντας τους 29 πόντους. O Mπάρτλεϊ και ο Ερτέλ έβαλαν μπροστά την ΑΕΚ για το 90-89, αλλά η Σαλόν απάντησε για το 90-91. Με τρίποντο του Μπάρτλεϊ στα 16 δευτερόλεπτα και καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο στο 1.2 του Ερτέλ, η ΑΕΚ πέρασε μπροστά. Ο Γουόκερ αστόχησε και η Ένωση πήρε μια νίκη με ανατροπάρα.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 49-44, 66-71, 95-93

NIKΗΣΕ ΓΙΑΤΊ... είχε τον MVP Μπάρτλεϊ σε σπουδαία μέρα και δεν πτοήθηκε από το -3 που ήταν πίσω στα 16 δευτερόλεπτα για το τέλος.

MVP O… Mπάρτλεϊ που το πήρε πάνω του με 27 πόντους.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Τζόζεφ με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά και Ερτέλ με 9 πόντους και 6 ασίστ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γουόκερ είχε 28 πόντους και έκανε ματσάρα.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Στεφάνοβιτς που έμεινε άποντος.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 3 επιθετικά ριμπάουντ του Κατσίβελη.

AEK BC
#PlayersMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0Deandre Pinckney *26:5372/5 (40%)1/3 (33.33%)1/2 (50%)2/2 (100%)-1010-5-1--1015
1Gaios Skordilis03:3052/3 (66.67%)2/3 (66.67%)0/0 (0%)1/2 (50%)112-2-1-76
3Landers Nolley II *25:55123/6 (50%)2/3 (66.67%)1/3 (33.33%)5/8 (62.5%)1231321--49
4Dimitris Katsivelis22:5494/7 (57.14%)3/6 (50%)1/1 (100%)0/0 (0%)3-3411-11313
5Giannoulis Larentzakis12:5500/3 (0%)0/1 (0%)0/2 (0%)0/0 (0%)2242411-183
7Dimitris Flionis *08:1221/2 (50%)1/1 (100%)0/1 (0%)0/0 (0%)---212---131
9Lukas Lekavicius15:5852/6 (33.33%)1/4 (25%)1/2 (50%)0/0 (0%)---622---15
17Vasileios ChartonasDid Not Play
23Nelly Joseph *23:45145/5 (100%)5/5 (100%)0/0 (0%)4/5 (80%)235-541--1615
24Frank Bartley *29:46278/17 (47.06%)5/9 (55.56%)3/8 (37.5%)8/8 (100%)-441211--1023
35Georgios Tsalmpouris14:2252/3 (66.67%)1/1 (100%)1/2 (50%)0/0 (0%)-33121--107
77Thomas Heurtel15:5093/7 (42.86%)2/4 (50%)1/3 (33.33%)2/2 (100%)-2261-1-1614
Team/Coaches------6-6-------
TOTAL2009532/64
(50%)		23/40
(57.5%)		9/24
(37.5%)		22/27
(81.48%)		15274223281471--

Salon Vilpas
#PlayersMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0Karl Chavis *29:25216/9 (66.67%)4/7 (57.14%)2/2 (100%)7/8 (87.5%)347-41---923
1Leland Walker *34:42289/24 (37.5%)7/16 (43.75%)2/8 (25%)8/10 (80%)-2272-2--322
2Simeon Stefanovic07:1500/1 (0%)0/0 (0%)0/1 (0%)0/0 (0%)-11212--10
3D.J. Jeffries *31:37113/13 (23.08%)2/10 (20%)1/3 (33.33%)4/6 (66.67%)24634231010
4Mikko KoivistoDid Not Play
12Mikael Aalto *18:32126/6 (100%)6/6 (100%)0/0 (0%)0/2 (0%)1-11511-412
14Sebastian Lindberg28:5093/6 (50%)0/0 (0%)3/6 (50%)0/0 (0%)-33121---39
21Riku Laine12:0042/2 (100%)2/2 (100%)0/0 (0%)0/0 (0%)12315----18
22Eero Innamaa *29:5982/4 (50%)0/1 (0%)2/3 (66.67%)2/2 (100%)235631-1317
35Aamos Laavainen07:4100/1 (0%)0/1 (0%)0/0 (0%)0/2 (0%)1-11-11--2-1
     

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