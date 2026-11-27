Η ΑΕΚ παίρνει τον Καρλ Τσέιβις όπως σας αποκάλυψε το Gazzetta, με τον 25χρονο φόργουορντ να εντυπωσιάζει στο ματς της Σαλόν με την Ένωση στη SUNEL Arena.

Το Gazzetta σας αποκάλυψε πως η ΑΕΚ παίρνει τον Καρλ Τσέιβις. Τον φόργουορντ της Σαλόν, την οποία αντιμετώπισε στο BCL και νίκησε δύσκολα.

Αποτελεί επιλογή του Σάκοτα φυσικά, ο οποίος στην καριέρα του στην Ένωση έχει δείξει πως ξέρει καλά να διαλέγει ξένους παίκτες και να τους αλλάζει επίπεδο. Στην ΑΕΚ... γυάλισε και από το ματς των δύο ομάδων και δεν άφησε την ευκαιρία να χαθεί η ελληνική ομάδα.

Από τους πυλώνες της Σαλόν φέτος στο BCL 19.8 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ. Έρχεται για να δώσει λύσεις στη θέση «3», ενώ μπορεί να προσφέρει και στο «4» αν χρειαστεί.

Η Βασίλισσα πληρώνει το buy out για τον παίκτη στους Φινλανδούς και ολοκληρώνει την κίνηση, αναβαθμίζοντας την πληρότητα στους forwards.

Εξαιρετικός κόντρα στην ΑΕΚ

Πριν από λίγο καιρό ο Τσέιβις κοντραρίστηκε με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena για το BCL και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Η ομάδα της Φινλανδίας ηττήθηκε με 95-93 χάρη στο καλάθι του Ερτέλ, αλλά ο 25χρονος ήταν εξαιρετικός.

Τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 2/2 τρίποντα, 4/7 δίποντα, 7/8 βολές, 7 ριμπάουντ, 1 λάθος και 23 στην αξιολόγηση. Αθλητικός, αλτικός εκρηκτικός με ωραία τελειώματα κοντά στο καλάθι, αλλά και ικανός στο να εκτελεί και πίσω από τη γραμμή του τριπόντου με αγαπημένη θέση τις 45 μοίρες. Φεύγει σαν... σφαίρα στον αιφνιδιασμό και ψάχνει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο.