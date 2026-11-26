Η ΑΕΚ συνεχίζει την μεταγραφική της ενίσχυση και κάνει δικό της, τον Καρλ Τσέιβις της Σαλόν σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Το τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ βρίσκεται στην αγορά για να βελτιώσει την ποιότητα του ρόστερ της και να καλύψει τα κενά της. Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης θα είναι παίκτης της Ένωσης, με τις δύο πλευρές να τα έχουν βρει σε όλα και να μένει μόνο η επίσημη συμφωνία.

Αλλά η Ένωση, κινείται σε πολλά μέτωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα κάνει δικό της τον Καρλ Τσέιβις. Τον φόργουορντ της Σαλόν, την οποία αντιμετώπισε στο BCL και νίκησε δύσκολα.

Ο Τσέιβις είναι 25 ετών και αγωνίζεται ως forward. Έρχεται να δώσεις λύσεις στο «3». Ένας παίκτης που εντυπωσίασε και στο ματς της Sunel Arena κόντρα στην ΑΕΚ.

Φέτος στο BCL αποτελεί ένα από τα δυνατά χαρτιά των Φινλανδών με 19.8 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ. Οι άνθρωποι της Ένωσης πήραν και μια.. γεύση στο παιχνίδι των δύο ομάδων και στη νίκη της Ένωσης και πλέον τον φέρνουν στη SUNEL Arena για να προσφέρει ποιότητα, σκορ και άλλη μια βοήθεια στα ριμπάουντ.

Ο Νόλεϊ αποχώρησε χωρίς να πείθει και η ΑΕΚ παίρνει τον φόργουρντ της Σαλόν για να πάρει όσα πρέπει στο «3» και να συνθέσει ένα δυνατό δίδυμο στην περιφέρεια μαζί με τον Μπάρτλεϊ! Εξαιρετικό και το ποσοστό του στα τρίποντα στο BCL, σουτάροντας με 54.5%!

Αποτελεί επιλογή του Σάκοτα φυσικά, ο οποίος στην καριέρα του στην ΑΕΚ έχει δείξει πως ξέρει καλά να διαλέγει ξένους παίκτες και να τους εξελίσει. Στην ΑΕΚ... γυάλισε και από το ματς των δύο ομάδων και δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια.

To στυλ του

Η Ένωση φέρνει στην Ελλάδα έναν εκρηκτικό φόργουορντ, καλό dunker που του αρέσει πολύ να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και να τελειώνει τις φάσεις. Ικανός στο να πλησιάζει στο καλάθι και να ολοκληρώνει δυναμικά τις επιθέσεις. Έχει έφεση στο ριμπάουντ κάτι που φαίνεται και από τους μέσους όρους του.

Μπορεί να απειλήσει και από το τρίποντο, κάτι που τον κάνει απρόβλεπτο. Σκοράρει συχνά από τις 45 μοίρες και είναι ένα από τα καλά του σημεία στο παρκέ.

Σε πολλές περιπτώσεις τελειώνει φάσεις στη ρακέτα με το δεξί του χέρι με ωραία floater. Ένα πακέτο που έχει καλά στοιχεία και αποτελεί επιλογή του Σάκοτα, ο οποίος στην καριέρα του στην ΑΕΚ έχει δείξει πως ξέρει καλά να διαλέγει ξένους παίκτες και να τους εξελίσει.