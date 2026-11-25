ΑΕΚ: Έκλεισε ο Καλαϊτζάκης, απομένει μόνο η ανακοίνωση
Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης έδωσε τα «χέρια» με την ΑΕΚ, προκειμένου να βοηθήσει την Ένωση στις υποχρεώσεις της τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στο Basketball Champions League.
Συγκεκριμένα μόνο η επίσημη ανακοίνωση απομένει για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών, με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη να υπογράφει με την ΑΕΚ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.
Ο Καλαϊτζάκης μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στο παιχνίδι της ομάδας, αφού μπορεί να γεμίσει τόσο τη θέση «2» όσο και τη θέση «3», λόγω μεγέθους και αθλητικότητας.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε με τη φανέλα του Αμαρουσίου και είχε μ.ο 5.9 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 15.3 λεπτά συμμετοχής, ενώ τη φετινή χρονιά βρίσκεται στον Προμηθέα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Μπροστά στον ΠΑΟΚ τι είναι η Κόμο και η αλύγιστη ταλαιπωρημένη | ΑΕΚ Q&A by Interwetten
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - Χάποελ, το Κατάρ - Ελλάδα, οι Galacticos, το Gazz Floor και το Gazzetta Magazino
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Κόμο - ΑΕΚ, το Βαλένθια - ΠΑΟ, οι Galacticos, το Gazz Floor και το Gazzetta Magazino