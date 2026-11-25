Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Γιώργος Καλαϊτζάκης, καθώς μόνο η επίσημη ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της συμφωνίας των δύο πλευρών.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης έδωσε τα «χέρια» με την ΑΕΚ, προκειμένου να βοηθήσει την Ένωση στις υποχρεώσεις της τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα, όσο και στο Basketball Champions League.

Συγκεκριμένα μόνο η επίσημη ανακοίνωση απομένει για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία των δύο πλευρών, με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη να υπογράφει με την ΑΕΚ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Καλαϊτζάκης μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στο παιχνίδι της ομάδας, αφού μπορεί να γεμίσει τόσο τη θέση «2» όσο και τη θέση «3», λόγω μεγέθους και αθλητικότητας.

Τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε με τη φανέλα του Αμαρουσίου και είχε μ.ο 5.9 πόντους και 2.2 ριμπάουντ ανά αγώνα, σε 15.3 λεπτά συμμετοχής, ενώ τη φετινή χρονιά βρίσκεται στον Προμηθέα.