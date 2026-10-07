Δείτε την 12άδα της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στο ΒCL (19:00, live Gazzetta) κόντρα στην Σαλόν Βίλπας.

Μετά την πρεμιέρα της στην GBL και την επικράτηση επί του Αμαρουσίου, η ΑΕΚ έχει και το πρώτο ματς της σεζόν στο BCL.

H Ένωση κοντράρεται με την φινλανδική Σαλόν Βίλπας (19:00, live Gazzetta, Magenta Sport 4) στη SUNEL Arena και θέλει να μπει με φόρα στη διοργάνωση, την οποία σκοπεύει να κατακτήσει. Πέρυσι άγγιξε το τρόπαιο, αλλά τελικά το έχασε στην παράταση του τελικού από τη Ρίτας.

Μια σημαντική επιστροφή έχει ο Ντράγκαν Σάκοτα στην 12άδα, αφού ο Δημήτρης Κατσίβελης είναι διαθέσιμος και θα δώσει λύσεις στην περιφέρεια. Αντίθετα παραμένουν εκτός οι τρεις ψηλοί, Γουίλιαμς, Μπράουν και Φίζελ. Ο πρώτος είναι πιο κοντά από τους άλλους δύο στην επιστροφή.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Πίνκνεϊ, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.