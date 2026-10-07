ΑΕΚ: Τι ισχύει με τους τραυματίες λίγες ώρες πριν τη «μάχη» με τη Σαλόν

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Σαλόν Βίλπας (07/10, 19:00) στη SUNEL Arena για την πρεμιέρα του φετινού Basketball Champions League. Τι ισχύει με τους τραυματίες στο στρατόπεδο της Ένωσης.

Η ΑΕΚ κάνει... ποδαρικό στο φετινό BCL με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Φινλανδίας, Σαλόν Βίλπας! Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επιθυμεί να ξεκινήσει δυναμικά αλλά ο έμπειρος τεχνικός έχει κάποιους «πονοκεφάλους» να αντιμετωπίσει αλλά και σημαντικές -πιθανότατα- επιστροφές.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Κατσίβελης έχει πολλές πιθανότητες να επιστρέψει στη δωδεκάδα για το σημερινό ματς. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς, ο οποίος έβγαλε σημαντικό μέρος της προπόνησης τις τελευταίες ημέρες, δεν συγκεντρώνει τόσες πιθανότητες όσες ο Κατσίβελης αλλά ίσως συμπεριληφθεί στη 12άδα κόντρα στους Φινλανδούς.

Στα... δυσάρεστα νέα, εκτός θα παραμείνουν οι Φίζελ και Μπράουν που δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών. Αμφότεροι, δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην προετοιμασία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση δεν έχουν αγωνιστεί σε κανένα φιλικό και επίσημο μέχρι τώρα.