Χατζηδάκης: «Να κάνουμε το παιχνίδι μας με τον Ηρακλή, να ματσάρουμε την ενέργειά τους»

Ο Μανώλης Χατζηδάκης στάθηκε στο ματς του Περιστερίου με τον Ηρακλή το Σάββατο (15:00) και ανέφερε πως η ομάδα του είναι σε καλό μομέντουμ.

Το Περιστέρι θα κοντραριστεί με τον Ηρακλή το Σάββατο (10/10, 15:00, SPORT FM TV 1) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 2η αγωνιστική της GBL και θα ψάξει την 2η νίκη του.

O Mανώλης Χατζηδάκης στάθηκε στη μάχη με τον Γηραιό και ξεχώρισε τα σημεία που απαιτούν προσοχή.

«Ο Ηρακλής είναι μία πολύ δυνατή ομάδα, το απέδειξε και στο πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος που το κόντραρε μέχρι το τέλος. Εμείς από την άλλη θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Είμαστε σε καλό μομέντουμ μετά τη νίκη στην Πάτρα επί του Προμηθέα και με την Μπάμπεργκ για το BCL και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, να αποκτήσουμε ακόμη καλύτερη χημεία στο παρκέ και να συνεχίσουμε να κερδίζουμε».

Σίγουρα θα είναι ένα physical παιχνίδι. Θα πρέπει να ματσάρουμε την ενέργειά τους, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι και το δικό μας καλό κομμάτι. Οπότε κοιτάζουμε πρώτα απ’ όλα τους δικούς μας εαυτούς και συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε, αξιοποιώντας τη δύναμη της έδρας για να φτάσουμε στη νίκη».

Για τους φιλάθλους της ομάδας του Ξανθόπουλου είπε: «Και στο ματς στην Πάτρα με τον Προμηθέα μας στήριξε ο κόσμος, ήταν εκεί, και στο ματς με τη Μπάμπεργκ. Θέλουμε να συνεχίσουν να μας στηρίζουνε κι εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να το ανταποδώσουμε αυτό με την απόδοση μας μέσα στο γήπεδο σε κάθε αγώνα».