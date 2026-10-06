Περιστέρι - Μπάμπεργκ: Στο γήπεδο ο Τάισον Γουόρντ
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Ο Τάισον Γουόρντ βρίσεκται στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στην Μπάμπεργκ.
Την αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στην Μπάμπεργκ παρακολουθεί από κοντά ο Τάισον Γουόρντ.
Ο παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», έτσι ώστε να δει από κοντά την πρεμιέρα της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου στο BCL.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta:
👀 Ο Τάισον Γουόρντ στο γήπεδο του Περιστερίου παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση κόντρα στην Μπάμπεργκ. https://t.co/Fyv3oYex7n— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 6, 2026
@Photo credits: INTIME
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