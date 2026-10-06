Ο Τάισον Γουόρντ βρίσεκται στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στην Μπάμπεργκ.

Την αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στην Μπάμπεργκ παρακολουθεί από κοντά ο Τάισον Γουόρντ.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», έτσι ώστε να δει από κοντά την πρεμιέρα της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου στο BCL.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta: