Περιστέρι - Μπάμπεργκ: Στο γήπεδο ο Τάισον Γουόρντ

Περιστέρι - Μπάμπεργκ: Στο γήπεδο ο Τάισον Γουόρντ

Παναγιώτης Αρταβάνης
Περιστέρι - Μπάμπεργκ: Στο γήπεδο ο Τάισον Γουόρντ

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Ο Τάισον Γουόρντ βρίσεκται στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στην Μπάμπεργκ.

Την αναμέτρηση του Περιστερίου κόντρα στην Μπάμπεργκ παρακολουθεί από κοντά ο Τάισον Γουόρντ.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», έτσι ώστε να δει από κοντά την πρεμιέρα της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου στο BCL.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta:

@Photo credits: INTIME
     

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