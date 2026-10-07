Φιντς στο Gazzetta: «Νομίζω ότι είναι πολύ καλά δομημένη η ομάδα μας, ο ένας παίρνει ενέργεια από τον άλλον»

Ο Τζέιλεν Φιντς μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη του Περιστεριού επί της Μπάμπεργκ και αναφέρθηκε για το στοιχείο που ξεχώρισε ο ίδιος και έδωσε το θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα του.

Ένας από τους πρωταγωνιστές του Περιστεριού στη νίκη επί της Μπάμπεργκ ήταν ο Τζέιλεν Φιντς.

Ο Αμερικανός Γκαρντ αναδείχθηκε ο πολύτιμος της αναμέτρησης και μίλησε στο Gazzetta μετά το ματς, τονίζοντας το στοιχείο που ξεχώρισε και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Η γερμανική ομάδα αντέδρασε και επέστρεψε από το -22, ωστόσο το Περιστέρι έδειξε χαρακτήρα και ψυχραιμία, ελέγχοντας την κατάσταση.

«Το σημαντικό ήταν να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και ήρεμοι και να εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας. Να μείνουμε ενωμένοιως ομάδα. Έκαναν, φυσικά, ένα μεγάλο σερί, αλλά εμείς μείναμε μαζί και νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο που μας βοήθησε να κερδίσουμε»

Το Περιστέρι είναι μια νέα ομάδα, αφού έχει αλλάξει το μεγαλύτερο κορμό του ρόστερ σε σχέση με πέρυσι.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλους διάλεξε τους παίκτες που ήθελε, προκειμένου να στελεχώσουν το ρόστερ τη φετινή σεζόν και τα δείγματα μετά από δύο επίσημα ματς είναι κάτι παραπάνω από θετικά.

«Μου αρέσει η ομάδα μας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά δομημένη. Παίζουμε καλά μαζί και ο ένας παίρνει ενέργεια από τον άλλον. Πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα»

Μιλώντας για το ματς με τον Ηρακλή, ο Τζέιλεν Φιντς τόνισε είπε:

«Έχω ακούσει ότι είναι μια καλή ομάδα και ότι έχει μια πολύ καλή πορεία. Δεν έχουμε κάνει ακόμη το απαραίτητο βίντεο για να την αναλύσουμε. Πιθανότατα θα δούμε αρκετό βίντεο τις επόμενες ημέρες, προετοιμαζόμενοι για το παιχνίδι. Οπότε θα έχουμε καλύτερη εικόνα τότε.

Το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» πλημμύρισε από τις φωνές των οπαδών του Περιστεριού που φώναζαν μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η ατμόσφαιρα ήταν άκρως εντυπωσιακή και ο Τζέιλεν Φιντς τόνισε πόσο σημαντική ήταν για την ομάδα του, βοήθεια των φιλάθλων του Περιστερίου

«Οι φίλαθλοι ήταν καταπληκτικοί. Νομίζω ότι μας βοήθησαν να επιστρέψουμε στο παιχνίδι όταν η αντίπαλη ομάδα έκανε την αντεπίθεσή της. Η στήριξή τους ήταν πραγματικά πολύ σημαντική για εμάς απόψε. Τους ευχαριστούμε πολύ».

