Περιστέρι: Τα εισιτήρια με Ηρακλή
Το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον Ηρακλή για την 2η αγωνιστική της GBL (10/10, 15:00, SPORT FM TV) και η ΚΑΕ ενημέρωσε τους φίλους της πως διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Η ομάδα του Ξανθόπουλου επικράτησε του Προμηθέα στην πρεμιέρα, ενώ ο Ηρακλής ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Ιβανώφειο.
Αναλυτικά
Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει πως τα εισιτήρια του αγώνα της 2ης αγωνιστικής της GBL με τον Ηρακλή (10/10, 15:00, SPORT FM TV) διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα εισιτηρίων Cometogether.
Η διάθεση των εισιτηρίων από τα εκδοτήρια στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» (Τζον Κένεντι & Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι), θα γίνει το Σάββατο (10/10) από τις 12:00 έως την ώρα έναρξης του αγώνα.
Για την έκδοση των εισιτηρίων είναι υποχρεωτικό το ΑΜΚΑ, το κινητό τηλέφωνο και το email, ενώ η είσοδος θα γίνεται με ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
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