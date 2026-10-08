Περιστέρι: Τα εισιτήρια με Ηρακλή

H KAE Περιστέρι ενημέρωσε τον κόσμο για τα εισιτήρια του ματς με τον Ηρακλή (10/10, 15:00).

Το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον Ηρακλή για την 2η αγωνιστική της GBL (10/10, 15:00, SPORT FM TV) και η ΚΑΕ ενημέρωσε τους φίλους της πως διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Η ομάδα του Ξανθόπουλου επικράτησε του Προμηθέα στην πρεμιέρα, ενώ ο Ηρακλής ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Ιβανώφειο.

Αναλυτικά

Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει πως τα εισιτήρια του αγώνα της 2ης αγωνιστικής της GBL με τον Ηρακλή (10/10, 15:00, SPORT FM TV) διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα εισιτηρίων Cometogether.

Η διάθεση των εισιτηρίων από τα εκδοτήρια στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» (Τζον Κένεντι & Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι), θα γίνει το Σάββατο (10/10) από τις 12:00 έως την ώρα έναρξης του αγώνα.

Για την έκδοση των εισιτηρίων είναι υποχρεωτικό το ΑΜΚΑ, το κινητό τηλέφωνο και το email, ενώ η είσοδος θα γίνεται με ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία