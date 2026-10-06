Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Περιστερίου με την Μπάμπεργκ για την 1η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Το Περιστέρι αντιμετωπίζει την Μπάμπεργκ (06/10, 19:30) για την 1η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου μετά τη νίκη στην Πάτρα κόντρα στον Προμηθέα, θέλει να ξεκινήσει με το... δεξί στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Magenta Sport 4.