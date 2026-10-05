Νίκολς: «Άμυνα, ριμπάουντ και ρυθμός θα καθορίσουν τον αγώνα με την Μπάμπεργκ!»

Με την Μπάμπεργκ θα αναμετρηθεί την Τρίτη (6/10, 19:30, Magenta Sport 4) το Περιστέρι στην πρεμιέρα του Basketball Champions League στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Το Περιστέρι θα τεθεί αντιμέτωπο με την Μπάμπεργκ στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» στο πλαίσιο της πρεμιέρας του Basketball Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος και οι παίκτες του ξέρουν πως έχουν δύσκολη αποστολή απέναντι στη γερμανική ομάδα, αλλά θέλουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της έδρας για να πετύχουν τον στόχο τους.

«Η Μπάμπεργκ τερμάτισε στην τρίτη θέση στο γερμανικό πρωτάθλημα πέρυσι, οπότε έχτισαν μια πολύ δυνατή ομάδα την περασμένη σεζόν και περιμένω να κάνουν το ίδιο και φέτος. Έχουν έναν προπονητή (Χεσούς Ραμίρες) τον οποίο αντιμετωπίσαμε πέρυσι στη Σαραγόσα, οπότε τον γνωρίζουμε αρκετά καλά. Τους αρέσει να παίζουν σε γρήγορο ρυθμό, όπως κι εμάς. Γι’ αυτό, όποιος αφοσιωθεί περισσότερο στις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, είναι πιθανό να πάρει και τη νίκη», δήλωσε ο Τάι Νίκολς για την αναμέτρηση με την Μπάμπεργκ.

Και συμπλήρωσε: «Προφανώς τα ριμπάουντ θα είναι καθοριστικά για εμάς, θεωρούμε ότι είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία φέτος. Αν ελέγξουμε τα ριμπάουντ, μπορούμε να τρέξουμε στο τρανζίσιον. Παράλληλα, η άμυνα είναι η ταυτότητά μας. Αν παίξουμε καλή άμυνα και μείνουμε πιστοί σε όσα μας ζητάει ο προπονητής, πιστεύω πως θα καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη».

Τα εισιτήρια με την Μπάμπεργκ:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι ανακοινώνει πως τα εισιτήρια του αγώνα της 1ης αγωνιστικής του Basketball Champions League με την Μπάμπεργκ (6/10, 19:30, Magenta Sport 4) διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα εισιτηρίων Cometogether.

Η διάθεση των εισιτηρίων από τα εκδοτήρια στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» (Τζον Κένεντι & Γιαννιτσών 81Α, Περιστέρι), θα γίνει την Τρίτη (6/10) από τις 16:30 έως την ώρα έναρξης του αγώνα.

Για την έκδοση των εισιτηρίων είναι υποχρεωτικό το ΑΜΚΑ, το κινητό τηλέφωνο και το email, ενώ η είσοδος θα γίνεται με ταυτοποίηση των στοιχείων του κατόχου μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».