Αγγελόπουλος: «Όταν μπήκα στην ΑΕΚ όλοι μου έλεγαν ότι θα καταστραφώ, αλλά δεν ήθελα να διαλυθεί η ομάδα»

Ο Μάκης Αγγελόπουλος μίλησε για όλα στη συνέντευξη-συζήτηση με τους εκπροσώπους του Τύπου και στάθηκε στην εποχή που ανέλαβε τις τύχες της ΑΕΚ.

Για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την ΑΕΚ μίλησε ο διοικητικός της ηγέτης. Ο Μάκης Αγγελόπουλος σε συνάντηση-συζήτηση που είχε με εκπροσώπους του Τύπου και ρεπόρτερ της ομάδας στάθηκε στο γηπεδικό, το ΝΒΑ Europe, το μέλλον, αλλά και την εποχή που ανέλαβε την ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα είπε για την εποχή που ανέλαβε την ΑΕΚ: «Όταν ξεκίνησα μου λέει ο Αλέξης ότι έχουμε θέμα, έχουμε κάνει ένα μπάτζετ 800.000, έχουμε 200.000, ένα 500άρικο να βγει η χρονιά. Σε παρακαλώ βοήθησέ μας, γιατί αυτή τη φορά δεν πάμε Α2, πάμε Γ' ΕΣΚΑ. Μου έκαναν και ένα ντου οι οργανωμένοι. Βγάλαμε 1 εκ. να βγει η χρονιά να μην ξεφτιλιστούμε. Βλέπω στην πορεία ότι αυτό δεν θα είναι τόσο εύκολο, θα τραβήξει. 500.000 μας είπαν με 5 εκ θα είμαι ικανοποιημένος να βγω. Έτυχε να γνωρίζω όλους τους επώνυμους ανώνυμους πλούσιους ΑΕΚτζήδες που είχαν περάσει από το ποδόσφαιρο για να βοηθήσουν. Είναι μία κίνηση σωτηρίας της ΑΕΚ, δεν το είδα επιχειρηματικά. Έπαθα σοκ. Έκανα 20-30 ραντεβού. Δεν είπε ένας 'δεν έχω' ή μπορώ να βοηθήσω με τάδε ποσό. Όλοι μου έλεγαν 'φύγε μακριά'. Ευρωλίγκα, ανταγωνισμός, η ομάδα δεν έχει γήπεδο, ρόστερ, οπαδούς, φύγε μακριά'.

Όλοι είπαν 'έχω, αλλά δεν θέλω'. Στο ποδόσφαιρο μπορείς να βγάλεις και λεφτά. Μού είπαν 'πού πας θα καταστραφείς'. Είπα ότι δεν μου πάει να αφήσω την ΑΕΚ να καταστραφεί. Η προτροπή ήταν φύγε μακριά να σωθείς. Εκ των υστέρων κάποιοι είχαν και δίκιο. Ήταν πραγματικά μεγάλη περιπέτεια. Αν δεν έχεις κλάψει για την ΑΕΚ μικρός δεν το κάνεις. Κι εγώ κάποια στιγμή θα φύγω, δεν θα είμαι εδώ για πάντα. Σκέφτηκα να είναι κάποιο παιδί ΑΕΚτζής, είδα ότι δεν υπάρχει στην αγορά κάτι τέτοιο. Τώρα που είναι στρωμένο το μαγαζί και επειδή υπάρχει ένα τρομερό κύμα στο μπάσκετ, αλλά και στα σπορ γενικότερα. Είναι ένα χρυσό τάιμινγκ για τα σπορ γενικότερα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Υπήρξε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον για την ομάδα από το εξωτερικό. Και πρόσφατα, την άνοιξη. Απλώς επειδή είμαστε σε μία πορεία, μέχρι να ξεκαθαρίσει τι κάνουμε με το NBA, είπα αν θέλει να συνεισφέρει ευχαρίστως, αλλά δεν θέλω να ρισκάρουμε την πορεία που έχει η ομάδα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχουν πάρα πολλά funds. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στα σπορ με επένδυση σε AI και Streaming».