ΑΕΚ: Η Σάλον Βίλπας ολοκληρώνει τον όμιλό της στο BCL
Το τελευταίο εισιτήριο για τον 3ο όμιλο του Basketball Champions League, κατέκτησε η Σάλον Βίλπας.
Η φινλανδική ομάδα επικράτησε με 98-96 της Οραντέα και πήρε την πρόκριση για τους ομίλους του BCL. Μάλιστα θα προστεθεί στον 3ο όμιλο και θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο BCL:
1η αγωνιστική: ΑΕΚ - Σάλον Βίλπας
2η αγωνιστική: ΑΕΚ - Αντβέρπ
3η αγωνιστική: Φάλκο Σομπατέλι- ΑΕΚ
4η αγωνιστική: ΑΕΚ - Φάλκο Σομπατέλι
5η αγωνιστική: Σάλον Βίλπας- ΑΕΚ
6η αγωνιστική: Αντβέρπ - ΑΕΚ
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