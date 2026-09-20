ΑΕΚ: Η Σάλον Βίλπας ολοκληρώνει τον όμιλό της στο BCL

ΑΕΚ: Η Σάλον Βίλπας ολοκληρώνει τον όμιλό της στο BCL

Παναγιώτης Αρταβάνης
ΑΕΚ: Η Σάλον Βίλπας ολοκληρώνει τον όμιλό της στο BCL

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Η Σάλον Βίλπας είναι η ομάδα που πήρε την πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League και προστίθεται ως αντίπαλος της ΑΕΚ.

Το τελευταίο εισιτήριο για τον 3ο όμιλο του Basketball Champions League, κατέκτησε η Σάλον Βίλπας.

Η φινλανδική ομάδα επικράτησε με 98-96 της Οραντέα και πήρε την πρόκριση για τους ομίλους του BCL. Μάλιστα θα προστεθεί στον 3ο όμιλο και θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο BCL:

1η αγωνιστική: ΑΕΚ - Σάλον Βίλπας
2η αγωνιστική: ΑΕΚ - Αντβέρπ
3η αγωνιστική: Φάλκο Σομπατέλι- ΑΕΚ
4η αγωνιστική: ΑΕΚ - Φάλκο Σομπατέλι
5η αγωνιστική: Σάλον Βίλπας- ΑΕΚ
6η αγωνιστική: Αντβέρπ - ΑΕΚ

@Photo credits: INTIME
     

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