Ο Τομά Ερτέλ από την πρώτη στιγμή έδειξε πως ξέρει πολύ καλά που ήρθε και αυξάνει την ποιότητα της ΑΕΚ με το βλέμμα στον μεγάλο στόχο του BCL.

O Τομά Ερτέλ από την Παρασκευή αποτελεί και επίσημα παίκτη της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026/27, με τον Γάλλο να το έχει προαναγγείλει από την Πέμπτη μέσω εντός story.

To Gazzetta σας είχε ενημερώσει από την Τρίτη (15/09) για την προοπτική που υπήρχε από την Ένωση για την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ, ενώ επίσης είχε αναφερθεί και στο «Q&A» για την ΑΕΚ, στο YouTube του Gazzetta.

O Γάλλος γκαρντ με το story που έκανε με κιτρινόμαυρο φόντο, τραγούδι Μαζωνάκη και ημερομηνία ίδρυσης της Ένωσης έκλεψε τις εντυπώσεις, αφού φάνηκε ξεκάθαρα πως έψαξε, έμαθε και γνωρίζει πολύ καλά που ήρθε.

Η απογοήτευση πέρυσι να γίνει θρίαμβος φέτος

Πέρυσι η Ένωση είχε αγγίξει το τρόπαιο του BCL, αλλά στο τέλος η Ρίτας της το πήρε μέσα από τα χέρια. Ο Γάλλος παρακολούθησε το ματς και με δηλώσεις του τόνισε πως από εκείνο το ματς άρχισε να βλέπει με... άλλο μάτι την ΑΕΚ.

«Δεν ξέρω πώς και γιατί, αλλά η πρώτη φορά που πέρασε από το μυαλό μου η ιδέα να παίξω στην ΑΕΚ ήταν την ώρα, που παρακολουθούσα τον Τελικό του BCL, τον περασμένο Μάιο. Και ειδικά, από τη στιγμή, που είδα τον τρόπο, που έχασε η ΑΕΚ τον τίτλο! Από την αρχή του καλοκαιριού αναζητούσα μία νέα πρόκληση, με έναν καλό ρόλο σε μία ομάδα με ιστορία, με υψηλούς στόχους και ισχυρή βάση οπαδών. Ήθελα, επίσης, να ζήσω σε μία πόλη όπου θα είναι χαρούμενη η οικογένειά μου. Η οικογένεια είναι τα πάντα για εμένα και αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μου. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η ΑΕΚ και η Αθήνα τα συνδυάζουν όλα αυτά. Κάπως έτσι φτάσαμε εδώ…», ήταν τα λόγια του.

Ο τρόπος που έχασε η ΑΕΚ τον... πλήγωσε και ας μην άνηκε τότε στην Ένωση και πλέον έρχεται για να μην επιτρέψει να ξανασυμβεί αυτό και να οδηγήσει τη Βασίλισσα στον τίτλο. Ο μεγάλος στόχος της Ένωσης είναι η κατάκτηση του BCL και ο Ερτέλ έρχεται με συμβόλαιο κοντά στις 500.000 ευρώ ετησίως για να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα και την περιφέρεια της, θέλοντας να γίνει ο floor general.

Και για τον σπουδαίο Γιώργο Μαζωνάκη έμαθε, όχι μόνο ως τραγουδιστή αλλά και ως άνθρωπο που βοηθούσε κόσμο πάντα διακριτικά. «Ήξερα, ότι ο καλλιτέχνης αυτός «είναι» ένας από τους αγαπημένους του ατζέντη μου. Όταν έμαθα τι έγινε, ο ατζέντης μου με πληροφόρησε σχετικά με την ιστορία της ζωής του τραγουδιστή. Κατάλαβα, ότι ο Μαζωνάκης ήταν διαφορετικός, πολύ ευαίσθητος και με μεγάλη καρδιά. Ότι βοηθούσε κόσμο, αλλά πάντα διακριτικά. Μου είπε επίσης ο ατζέντης μου, ότι όλη η Ελλάδα είναι σοκαρισμένη και συντετριμμένη από το χαμό του. Μετά απ’ όλα αυτά, δεν σας κρύβω ότι έβαλα ν’ ακούσω τραγούδια του και πραγματικά ενθουσιάστηκα. Η φωνή του «είναι» μοναδική».

Μπορεί να έχει πατήσει τα 37, αλλά φανερώνει πως έχει ακόμα σπίθα για να ζήσει μεγάλες στιγμές και να βοηθήσει την ΑΕΚ να κάνει το ίδιο, βάζοντας ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή της.

Η Ένωση έζησε πέρυσι μια πού δύσκολη στιγμή στον τελικό. Ο Τομά το ξέρει, το είδε, το κατάλαβε και έρχεται SUNEL Arena για να φέρει την ευτυχία σε μια σεζόν που είναι πολύ απαιτητική και δύσκολη στην ΑΕΚ. Νιώθει πως ο κόσμος της Ένωσης έχει ανάγκη από μια μεγάλη στιγμή στο μπάσκετ και θα καταφτάσει για να εκπληρώσει την... αποστολή του.

Ένας floor general στην υπηρεσία του Σάκοτα

Ο Τομά Ερτέλ είναι ένας γκαρντ με τεράστια εμπειρια και ποιότητα. Έχει παίξει σε σπουδαίες ομάδες της Euroleague όπως η Ρεάλ, η Μπάρτσα, η Εφές, ενώ πέρυσι έκανε αρκετά καλά ματς στην Βιλερμπάν.

Μιλάμε για τον τέταρτο στη λίστα της Euroleague με τις ασίστ κατά μέσο όρο στην ιστορία με 5.3 ανά παιχνίδι. Ξέρει να κουμαντάρει τον ρυθμό και να φτιάχνει plays για τους συμπαίκτες του.

Μπορεί να σκοράρει και να δημιουργήσει εξίσου εύκολα και του αρέσουν πολύ οι μεγάλες στιγμές, τα σπουδαία ματς. Ένα τέτοιο ήταν και εκείνο στο Παγκόσμιο του 2014 που έγινε στην Ισπανία.

Η Γαλλία μπήκε στο παιχνίδι ως αουτσάιντερ, αλλά με φοβερό Ερτέλ και ένα τριποντο-μαχαιριά του παίκτη της ΑΕΚ, πέταξε τους οικοδεσπότες εκτός συνέχειας. Το λέει η ψυχή του.

Οι τρικολόρ με εκείνον στις 12άδες έζησε σπουδαίες στιγμές με χρυσό το 2013 στο Eurobasket, χάλκινο το Παγκόσμιο του 2014 και ασημένιο στους Ολυμπιακούς του 2020.

Δεν είναι τυχαίος. Σίγουρα δεν είναι όπως ήταν πριν 5-6 χρόνια, αλλά ακόμα και τώρα έχει την ποιότητα να αποτελέσει ηγέτη της ΑΕΚ και να της αυξήσει τις πιθανότητες για το BCL. Ένα παιδί που δεν λέει ποτέ όχι στην επόμενη πρόκληση που θα βρει μπροστά του.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει στα χέρια του έναν floor general που αναβαθμίζει το παιχνίδι της ομάδας και μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μεγάλα ματς που θα έρθουν στο BCL και το ελληνικό πρωτάθλημα.

Από την Ένωση έλειπε ένας point guard με τα χαρακτηριστικά του Γάλλου. Στη θέση «1» είχε Φλιώνη και Λεκαβίτσιους, ενώ και ο Κατσίβελης μπορούσε να προσφέρει εκεί. Τώρα όμως με τον Ερτέλ υπάρχει μεγάλη αναβάθμιση στον επιθετικό τομέα, ενώ ο captain θα συνεχίσει να κάνει... παπάδες με την άμυνα του κλειδώνοντας αντιπάλους. Ο Ερτέλ απελευθερώνει και τα υπόλοιπα γκαρντ της ΑΕΚ.