Η Σαλόν Βίλπας επικράτησε άνετα της Πιρίντο Τάμπερε με 97-79 και θα έρθει στη Sunel Αrena για να κοντραριστεί με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε με 91-70 του Αμαρουσίου στην πρεμιέρα της GBL. Νικηφόρο ήταν το Σάββατο και για την αντίπαλο της Ένωσης στο BCL.

Η Σαλόν Βίλπας επικράτησε εύκολα εκτός έδρας της Τάμπερε για το πρωτάθλημα Φινλανδίας με 97-79 και έχει μπροστά της τη δύσκολη αποστολή με την Ένωση στην πρεμιέρα του Basketball Champions League (7/10, 19:00).

Για τους νικητές ο Γουόκερ που θέλει προσοχή την Τετάρτη, είχε 27 πόντους με 9 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος, ενώ 18 πόντους με 4 ασίστ μέτρησε ο Τζέφρις.

Το τέταρτο δεκάλεπτο το πήρε η Σαλόν με επιμέρους 25-15 και έκανε πιο εύκολη τη ζωή της.