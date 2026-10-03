Αντίπαλοι ΑΕΚ: Η Σαλόν άγγιξε 100άρα και έρχεται SUNEL Arena
Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε με 91-70 του Αμαρουσίου στην πρεμιέρα της GBL. Νικηφόρο ήταν το Σάββατο και για την αντίπαλο της Ένωσης στο BCL.
Η Σαλόν Βίλπας επικράτησε εύκολα εκτός έδρας της Τάμπερε για το πρωτάθλημα Φινλανδίας με 97-79 και έχει μπροστά της τη δύσκολη αποστολή με την Ένωση στην πρεμιέρα του Basketball Champions League (7/10, 19:00).
Για τους νικητές ο Γουόκερ που θέλει προσοχή την Τετάρτη, είχε 27 πόντους με 9 ασίστ και ήταν ο κορυφαίος, ενώ 18 πόντους με 4 ασίστ μέτρησε ο Τζέφρις.
Το τέταρτο δεκάλεπτο το πήρε η Σαλόν με επιμέρους 25-15 και έκανε πιο εύκολη τη ζωή της.
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