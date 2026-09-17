Ο προπονητής του Προμηθέα Γιώργος Βόβορας συνεχάρη τους παίκτες του για τη μεγάλη νίκη επί της Κορφέζ και την αφιέρωσε στον συνεργάτη του Απόλλωνα Τσόχλα που έχασε τη μητέρα του λίγο πριν το ματς.

Ο Προμηθέας επικράτησε (94-93) της Κορφέζ και έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League. Ο προπονητής των Πατρινών Γιώργος Βόβορας μετά το τέλος της αναμέτρησης με την τουρκική ομάδα απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του, ενώ αφιέρωσε τη νίκη στον συνεργάτη του Απόλλωνα Τσόχλα, ο οποίος λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα έχασε τη μητέρα του.

«Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη μεγάλη προσπάθεια και τη σημαντική νίκη απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δείξαμε χαρακτήρα, δεν τα παρατήσαμε ποτέ και, κυρίως, αντιδράσαμε ως ομάδα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Το γεγονός ότι καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη στην τελευταία φάση δείχνει τη νοοτροπία και το μέταλλο αυτής της ομάδας» δήλωσε ο Γιώργος Βόβορας στη συνέντευξη Τύπου.

«Ωστόσο, η σημερινή νίκη είναι αφιερωμένη στον συνεργάτη μας, τον Απόλλωνα Τσόχλα, ο οποίος λίγο πριν από το παιχνίδι έχασε τη μητέρα του. Τα παιδιά γνώριζαν τη δύσκολη στιγμή που περνάει και αυτό αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο για όλους μας. Θέλαμε να παλέψουμε μέχρι το τέλος και να του αφιερώσουμε αυτή τη νίκη» συμπλήρωσε ο τεχνικός της ομάδας της Πάτρας.

Μάλιστα και η διοίκηση των Πατρινών εξέδωσε ανακοίνωσε που εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στον Απόλλωνα Τσόχλα για την απώλεια της μητέρας του. «Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον προπονητή της ομάδας μας, Απόλλωνα Τσόχλα, για την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της» ανέφερε η ανακοίνωση.