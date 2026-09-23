Με χαρακτηριστική ανακοίνωση η διοίκηση του Προμηθέα ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της GBL.

Όπως έγινε γνωστό, ο Προμηθέας Πάτρας δεν έλαβε πιστοποιητικό από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδραση των Αχαιών.

Συγκεκριμένα ανέφεραν οι Πατρινοί ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της GBL.

Η ανακοίνωση του Προμηθέα Πάτρας

«Στο ίδιο έργο θεατές. Ακόμα μια αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση της Ε.Ε.Α. για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν περίμεναν καν το αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας τις προσεχείς ημέρες.

Κανένας απολύτως κίνδυνος με την συμμετοχή της ομάδας μας στην Stoiximan GBL.»