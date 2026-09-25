Ο Προμηθέας προβληματίζεται με την περίπτωση του Τζόιρντον Νίκολας και ήδη έχει στα ραντάρ του τον Σίριλ Λάντζεβαϊν που έχει αγωνιστεί σε Λαύριο και Μαρούσι.

Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις του Προμηθέα, όσον αφορά τον Τζόιρντον Νίκολας, γεγονός που βάζει σε σκέψεις τον Γιώργο Βόβορα για την αντικατάσταση του! Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Αμερικανός σέντερ δεν έχει δείξει τα στοιχεία που περίμενε ο προπονητής του και οι άνθρωποι της ομάδας με αποτέλεσμα να βρίσκεται κοντά στην πόρτα εξόδου.

Ο Έλληνας τεχνικός δεν θέλει να κάνει αλλαγές χωρίς να δώσει άλλη μια ευκαιρία, ωστόσο φαίνεται πως έχει ήδη βάλει στο ραντάρ του τον Σίριλ Λάντζεβαϊν (28χρ., 2.03) που είναι γνώριμος της Stoiximan GBL, καθώς έχει αγωνιστεί στο Λαύριο (2022-2023) και το Μαρούσι (2024-2025).

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στο Ισραήλ για λογαριασμό της Χάποελ Γκαλίλ Ελιόν με την οποία είχε 9.4 πόντους μέσο όρο, 7.4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ, 0.6 κλεψίματα και 0.6 κοψίματα σε 28.2 λεπτά συμμετοχής. Ο Γιώργος Βόβορας ξέρει καλά τον παίκτη και το γεγονός ότι αποτελεί γνώριμο του ελληνικού μπάσκετ βοηθάει στην άμεση προσαρμογή του.