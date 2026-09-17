Με τρίποντη-βόμβα του Σάνον Έβανς στη λήξη της αναμέτρησης ο Προμηθέας επικράτησε (94-93) της Κορφέζ και έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τους ομίλους του Basketball Championw League.

Με buzzer beater του Σάνον Έβανς ο Προμηθέας «ξέρανε» (94-93) την Κορφέζ και πλησίασε ακόμη πιο κοντά στους ομίλους του Basketball Champions League. Ο Αμερικανός γκαρντ διέσχισε όλο το γήπεδο στα 5.7 δευτερόλεπτα που απέμεναν και με ένα εντυπωσιακό τρίποντο έδωσε τη μεγάλη νίκη στην ελληνική ομάδα.

Ο Έβανς τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους (2/2 ελεύθερες βολές, 1/3 δίποντα, 6/12 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Ζακ Κάθμπερτσον είχε 15 πόντους (3/4 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα.



Η εξέλιξη του αγώνα

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Προμηθέας φάνηκε να αιφνιδιάζεται, καθώς η Κορφέζ μπήκε δυνατά και βρέθηκε να προηγείται με 12 πόντους (8-20 στο 6') με τους Όσκαρ Κλούφ και Παούλιους Ντανισεβίτσιους να δίνουν τις λύσεις.

Η ελληνική ομάδα σταδιακά «έδεσε» την άμυνα της, έγινε πιο πιεστική και μάζεψε το σκορ στο τέλος της πρώτης περιόδου (21-25 στο 10') με τους Κένταλ Κόλεμαν και Ζακ Κάθμπερτσον να σκοράρουν. Στη δεύτερη περίοδο οι Τούρκοι διεύρυναν ξανά τη διαφορά (21-28 στο 11'), αλλά ο Προμηθέας του Γιώργου Βόβορα με τρίποντα από τους Κάθμπερτσον, Έβανς και Αντετοκούνμπο προσπέρασαν και βρέθηκαν στο +8 (36-28 στο 14.30'') έχοντας τρέξει» ένα σερί 15-0!

Οι Πατρινοί στη συνέχεια δέχθηκαν πίεση από τον αντίπαλο τους, όμως έχοντας φτάσει στο +11 (42-31 στο 16') έδειχναν να έχουν τον πλήρη έλεγχο. Μπορεί να είχαν χάσει στο πρώτο 20λεπτο την «μάχη» των ριμπάουντ, καθώς ο αντίπαλος είχε 21 έναντι 18 του Προμηθέα, όμως η ελληνική ομάδα σούταρε με 58.82% (10/17) στα τρίποντα, ενώ η Κορφέζ είχε 3/10 τρίποντα (30%)!

Το γεγονός αυτό επέτρεψε στους παίκτες του Γιώργου Βόβορα να πάνε στα αποδυτήρια έχοντας διατηρήσει το προβάδισμα (51-46 στο 20').

Στο τρίτο 10λεπτο συνεχίζοντας να ευστοχεί από τα 6.75 ο Προμηθέας βρέθηκε ξανά στο +11 (62-51 στο 22.30'') με τρίποντο του Σάνον Έβανς. Ωστόσο, τα πολλά λάθη της ελληνικής ομάδας στο τρίτο 10λεπτο επέτρεψαν στην Κορφέζ να «ροκανίσει» τη διαφορά (63-60 στο 25') και να προσπεράσει (68-69 στο 28.20'') με τον Τζόναθαν Ντέιβις να αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς στο επιθετικό παιχνίδι της τουρκικής ομάδας. Παράλληλα, ο Μπου Μπούε ήταν μια ακόμη λύση για την ομάδα του Σερχάν Καβούτ.

Την ίδια ώρα ο Σάνον Έβανς και ο Νίκος Δίπλαρος σκόραραν για τον Προμηθέα. Η Κορφέζ πήρε τον έλεγχο στο τέλος του τρίτου 10λεπτου (69-72 στο 30') και από τη στιγμή που το καλάθι «έκλεισε» περιφερειακά για τον Προμηθέα που δυσκολεύονταν αρκετά να σκοράρει από την περιφέρεια επέτρεψε στους Τούρκους να έχουν το «πάνω χέρι» (78-82 στο 34.30''). Μάλιστα έφτασε και στο +6 (83-89 στο 37').

Με πέντε συνεχόμενους πόντους του Ζακ Κάθμπερτσον ο Προμηθέας πλησίασε σε απόσταση... βολής (89-91 στα 22 δευτερόλεπτα). Στη συνέχεια ο Φιλίπ Μπάρνα με 1/2 ελεύθερες βολές έδωσε «αέρα» 3 πόντων (89-92) στην Κορφέζ, η οποία μετά την άστοχη βολή πήρε το ριμπάουντ και την κατοχή στα 9.9 δευτερόλεπτα.

Η καλή άμυνα του Σάνον Έβανς έδωσε τη μπάλα στην ελληνική ομάδα, καθώς κέρδισε επιθετικό φάουλ. Με την επίθεση να είναι 9.9 δευτερόλεπτα για τη λήξη της αναμέτρησης ο Προμηθέας είχε την ευκαιρία. Ο Σάνον Έβανς κέρδισε το φάουλ και με 2/2 ελεύθερες βολές μείωσε σε 91-92 στα 8.5 δευτερόλεπτα για την λήξη του αγώνα.

Ο Ματ Μίτσελ ευστόχησε σε 1/2 ελεύθερες βολές και με χρόνο 5.7 δευτερολέπτων ο Σάνον Έβανς διέσχισε το γήπεδο και με τρίποντο σε χρόνο... μηδέν έφερε τον Προμηθέα ακόμη πιο κοντά στους ομίλους του BCL.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Γκεντβίλας, Γιούρτσεβιτς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-25, 51-46, 69-72, 94-93.

Promitheas Patras BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 4 Kendal Coleman 18:34 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 - 5 2 - 1 -1 9 5 Joirdon Nicholas * 10:04 4 2/3 66.67% 2/3 66.67% 0/0 0% 0/0 0% 4 1 5 - 5 4 - - -13 4 8 Evdoxios Kapetakis Did Not Play 10 Charilaos Paraskevopoulos 04:41 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - - - - 2 - 1 - -2 0 11 Shannon Evans * 31:51 22 7/15 46.67% 1/3 33.33% 6/12 50% 2/2 100% - 5 5 7 3 4 1 - 2 23 12 Nikos Diplaros 25:24 11 2/6 33.33% 0/0 0% 2/6 33.33% 5/6 83.33% - 3 3 5 1 3 3 - 12 14 16 Georgios Kalaitzakis * 16:46 5 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 1/2 50% - 3 3 1 4 - - - -8 5 21 Periklis Kouroupakis 09:01 6 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 2/3 66.67% - - - - 2 - - - 9 5 26 New Williams * 20:35 13 4/9 44.44% 1/4 25% 3/5 60% 2/2 100% - 1 1 1 3 1 - - -9 9 29 Alex Antetokounmpo 11:36 3 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33.33% 0/0 0% - 1 1 1 2 - 1 - 11 3 40 Zac Cuthbertson 23:10 15 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 6/8 75% - 3 3 1 3 - 2 - 12 18 98 Arnoldas Kulboka * 28:18 9 2/8 25% 0/2 0% 2/6 33.33% 3/4 75% - 3 3 4 1 1 - - -8 8 Team/Coaches 3 2 5 - - - - - - TOTAL 200 94 28/61 45.9% 11/23 47.83% 17/38 44.74% 21/27 77.78% 8 26 34 20 31 15 8 1 - Coach George Vovoras Assistant(s)