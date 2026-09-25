Το ελληνικό μπάσκετ αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Το ελληνικό μπάσκετ αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο ελληνικός αθλητισμός, συντετριμμένος από την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, εξέφρασε τα συλλυπητήρια για την απώλεια του Έλληνα προπονητή.

Η είδηση πως «έφυγε» από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών, βύθισε στο πένθος ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο από το μεσημέρι της Παρασκευής (25/09) θρηνεί για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής.

Από τη μεριά του, ο ελληνικός αθλητισμός, συντετριμμένος από την απώλεια του πολύπειρου τεχνικού, τον «αποχαιρέτησε», με τις ομάδες της Basket League να εκδίδουν συλλυπητήριες ανακοινώσεις, εκφράζοντας την θλίψη τους για τον θάνατο του.

Οι ανακοινώσεις των ελληνικών ομάδων:

 

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα