Ο ελληνικός αθλητισμός, συντετριμμένος από την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, εξέφρασε τα συλλυπητήρια για την απώλεια του Έλληνα προπονητή.

Η είδηση πως «έφυγε» από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών, βύθισε στο πένθος ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο από το μεσημέρι της Παρασκευής (25/09) θρηνεί για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής.

Από τη μεριά του, ο ελληνικός αθλητισμός, συντετριμμένος από την απώλεια του πολύπειρου τεχνικού, τον «αποχαιρέτησε», με τις ομάδες της Basket League να εκδίδουν συλλυπητήριες ανακοινώσεις, εκφράζοντας την θλίψη τους για τον θάνατο του.

Οι ανακοινώσεις των ελληνικών ομάδων:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Σούλη Μαρκόπουλου.



Ο εκλιπών τίμησε το ελληνικό μπάσκετ όσο λίγοι και αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης στο άθλημα για όσους διδάχθηκαν από εκείνον.



Ας είναι ελαφρύ το χώμα που… — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 25, 2026

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε το δικό του στίγμα στο μπάσκετ καθώς υπήρξε ένας εξαιρετικός προπονητής μα πάνω απ’ όλα ένας πραγματικός κύριος των… pic.twitter.com/QJu7bbKNIR — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 25, 2026

Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός εκ των πιο επιτυχημένων προπονητών του ελληνικού μπάσκετ, με τεράστια διαδρομή στον χώρο.



Συλλυπητήρια στους οικείους του, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. pic.twitter.com/ELtGvqlOaB September 25, 2026