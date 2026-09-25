Το ελληνικό μπάσκετ αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο
Η είδηση πως «έφυγε» από τη ζωή ο Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών, βύθισε στο πένθος ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο από το μεσημέρι της Παρασκευής (25/09) θρηνεί για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής.
Από τη μεριά του, ο ελληνικός αθλητισμός, συντετριμμένος από την απώλεια του πολύπειρου τεχνικού, τον «αποχαιρέτησε», με τις ομάδες της Basket League να εκδίδουν συλλυπητήριες ανακοινώσεις, εκφράζοντας την θλίψη τους για τον θάνατο του.
Οι ανακοινώσεις των ελληνικών ομάδων:
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Σούλη Μαρκόπουλου.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 25, 2026
Ο εκλιπών τίμησε το ελληνικό μπάσκετ όσο λίγοι και αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης στο άθλημα για όσους διδάχθηκαν από εκείνον.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που…
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε το δικό του στίγμα στο μπάσκετ καθώς υπήρξε ένας εξαιρετικός προπονητής μα πάνω απ’ όλα ένας πραγματικός κύριος των… pic.twitter.com/QJu7bbKNIR— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 25, 2026
Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός εκ των πιο επιτυχημένων προπονητών του ελληνικού μπάσκετ, με τεράστια διαδρομή στον χώρο.
Συλλυπητήρια στους οικείους του, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. pic.twitter.com/ELtGvqlOaB— Promitheas Patras BC Vikos Cola (@promitheasbc) September 25, 2026
Με βαθιά οδύνη και απέραντη θλίψη, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν άνθρωπο που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και "έφυγε" σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών.— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 25, 2026
Ένας εμβληματικός προπονητής, με διαδρομή που εκτείνεται σε πέντε διαφορετικές… pic.twitter.com/5igG74D8fU
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.