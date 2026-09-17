Προμηθέας Πατρών - Κορφέζ 94-93: Η τρίποντη...βόμβα του Έβανς στο φινάλε!
Ακατάλληλο για καρδιακούς ήταν το φινάλε της αναμέτρησης του Προμηθέα κόντρα στην Κορφέζ.
Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε με 94-93, έπειτα από... μυθικό buzzer-beater του Σάνον Έβανς που... ξέρανε την τουρκική ομάδα.
Με 5.7 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Έβανς κατέβασε την μπάλα και ευστόχησε σε τρίποντα που έστειλε τον Προμηθέα, ένα βήμα πιο κοντά στους ομίλους του BCL.
Δείτε το τρίποντο του Έβανς:
EVANS TO THE RESCUE AT THE BUZZER!!! 🚨🚨🚨— Basketball Champions League (@BasketballCL) September 17, 2026
Shannon Evans drills the three as the buzzer sounds, as Promitheas pulls off their 4th-quarter comeback and advance to the #BasketballCL QRT2 Semi-Finals! pic.twitter.com/YDoLE3ZkEA
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