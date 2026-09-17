Με εκπληκτικό buzzer-beater του Σάνον Έβανς, ο Προμηθέας επικράτησε σε... νεκρό χρόνο της Κορφέζ με 94-93!

Ακατάλληλο για καρδιακούς ήταν το φινάλε της αναμέτρησης του Προμηθέα κόντρα στην Κορφέζ.

Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε με 94-93, έπειτα από... μυθικό buzzer-beater του Σάνον Έβανς που... ξέρανε την τουρκική ομάδα.

Με 5.7 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Έβανς κατέβασε την μπάλα και ευστόχησε σε τρίποντα που έστειλε τον Προμηθέα, ένα βήμα πιο κοντά στους ομίλους του BCL.

Δείτε το τρίποντο του Έβανς: