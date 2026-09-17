Προμηθέας Πατρών - Κορφέζ 94-93: Η τρίποντη...βόμβα του Έβανς στο φινάλε!

Προμηθέας Πατρών - Κορφέζ 94-93: Η τρίποντη...βόμβα του Έβανς στο φινάλε!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Προμηθέας Πατρών - Κορφέζ 94-93: Η τρίποντη...βόμβα του Έβανς στο φινάλε!

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Με εκπληκτικό buzzer-beater του Σάνον Έβανς, ο Προμηθέας επικράτησε σε... νεκρό χρόνο της Κορφέζ με 94-93!

Ακατάλληλο για καρδιακούς ήταν το φινάλε της αναμέτρησης του Προμηθέα κόντρα στην Κορφέζ.

Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε με 94-93, έπειτα από... μυθικό buzzer-beater του Σάνον Έβανς που... ξέρανε την τουρκική ομάδα.

Με 5.7 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Έβανς κατέβασε την μπάλα και ευστόχησε σε τρίποντα που έστειλε τον Προμηθέα, ένα βήμα πιο κοντά στους ομίλους του BCL.

Δείτε το τρίποντο του Έβανς:

 
@Photo credits: basketball_champions_league
     

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