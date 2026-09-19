Ο Προμηθέας Πάτρας αντιμετωπίζει τη Ράστα Βέχτα (19/9, 20:30) στον ημιτελικό των προκριματικών του BCL, με στόχο να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την πρόκριση στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Ο Προμηθέας έχει μπροστά του ακόμη ένα βήμα στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την παρουσία του στο Basketball Champions League. Η ομάδα της Πάτρας αντιμετωπίζει σήμερα, Παρασκευή (19/9) στις 20:30, τη Ράστα Βέχτα, με στόχο την πρόκριση στον τελικό των προκριματικών.

Η ελληνική ομάδα χρειάστηκε να φτάσει μέχρι την τελευταία επίθεση για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κορφέζ. Το τρίποντο του Έβανς στην εκπνοή διαμόρφωσε το 94-93 και χάρισε στον Προμηθέα μια δραματική πρόκριση, κρατώντας τον στο κυνήγι της εισόδου στη φετινή διοργάνωση. Απέναντί του θα βρεθεί η Ράστα Βέχτα, η οποία επίσης χρειάστηκε να κάνει ανατροπή για να πάρει το εισιτήριο. Η γερμανική ομάδα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην τελευταία περίοδο, όπου σημείωσε 30 πόντους έναντι 15 της Μπενφίκα, και έφτασε στη νίκη με 98-88.

Το αποψινό παιχνίδι αποτελεί ουσιαστικά έναν ακόμη σταθμό πριν από την επίτευξη του τελικού στόχου. Ο Προμηθέας και η Ράστα Βέχτα χρειάζονται συνολικά δύο νίκες για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στην κανονική περίοδο του BCL, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Εφόσον ο Προμηθέας καταφέρει να πάρει την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει στον τελικό τον νικητή του ζευγαριού Ντζίκι Βαρσοβίας - Μπρεογκάν. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον πρώτο ημιτελικό, στις 18:00, με το εισιτήριο για τον τελικό να κρίνεται λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι του Προμηθέα. Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα θέλει, λοιπόν, να δώσει συνέχεια στη μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε με τον τρόπο που ήρθε η πρόκριση απέναντι στην Κορφέζ και να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την κανονική περίοδο του BCL.

Το πρόγραμμα των προκριματικών

Ημιτελικοί — 19 Σεπτεμβρίου

18:00: Ντζίκι Βαρσοβίας - Μπρεογκάν

20:30: Προμηθέας Πάτρας - Ράστα Βέχτα

Τελικός — 20 Σεπτεμβρίου