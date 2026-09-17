Προμηθέας: Ο αντίπαλος των Πατρινών στα ημιτελικά των Προκριματικών
Μετά το τρομερό buzzer beater τρίποντο του Έβανς, ο Προμηθέας Πάτρας έμεινε «ζωντανός» στη διεκδίκηση της εισόδου στους ομίλους του BCL μέσα από τα Προκριματικά.
Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα επικράτησε με δραματικό τρόπο της τουρκικής Κορφέζ με 94-93 και θα προσπαθήσει να πάρει το εισιτήριο του τελικού απέναντι στην Ράστα Βέχτα του... γνώριμου στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, Τίμπορ Πλάις.
Η γερμανική ομάδα από τη πλευρά της κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Μπενφίκα και με ανατροπή στην τελευταία περίοδο (15-30 το επιμέρους σκορ) πήρε τη νίκη και τη πρόκριση (88-98) όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Προμηθέα Πάτρας (19/09, 20:30).
Ημιτελική Φάση Προκριματικών BCL
- 1. Ντζίκι Βαρσοβίας - Μπρέογκαν (19/09, 18:00)
- 2. Προμηθέας - Ράστα Βέχτα (19/09, 20:30)
Τελικός Προκριματικών για την είσοδο στους ομίλους
Νικητής 1 - Νικητής 2 (20/09, 20:30)
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