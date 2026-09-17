Ο Προμηθέας Πάτρας έμαθε τον αντίπαλό του στα ημιτελικά των Προκριματικών του Basketbasll Champions League τα οποία διεξάγονται στην Βουλγαρία.

Μετά το τρομερό buzzer beater τρίποντο του Έβανς, ο Προμηθέας Πάτρας έμεινε «ζωντανός» στη διεκδίκηση της εισόδου στους ομίλους του BCL μέσα από τα Προκριματικά.

Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα επικράτησε με δραματικό τρόπο της τουρκικής Κορφέζ με 94-93 και θα προσπαθήσει να πάρει το εισιτήριο του τελικού απέναντι στην Ράστα Βέχτα του... γνώριμου στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, Τίμπορ Πλάις.

Η γερμανική ομάδα από τη πλευρά της κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση της Μπενφίκα και με ανατροπή στην τελευταία περίοδο (15-30 το επιμέρους σκορ) πήρε τη νίκη και τη πρόκριση (88-98) όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Προμηθέα Πάτρας (19/09, 20:30).

Ημιτελική Φάση Προκριματικών BCL

1. Ντζίκι Βαρσοβίας - Μπρέογκαν (19/09, 18:00)

2. Προμηθέας - Ράστα Βέχτα (19/09, 20:30)

Τελικός Προκριματικών για την είσοδο στους ομίλους