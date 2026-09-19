Προμηθέας - Ράστα Βέχτα 73-103: Βαριά ήττα και συνεχίζει στο FIBA Europe Cup
Δεν μπόρεσε να κοντράρει τη Ράστα Βέχτα ο Προμηθέας. Η ελληνική ομάδα με ένα κακό δεύτερο ημίχρονο διασύρθηκε από τον γερμανικό σύλλογο, με το τελικό 103-73 να τα λέει όλα για το ματς.
Έτσι δεν μπόρεσε να περάσει στον τελικό των προκριματικών του BCL, κάτι που σημαίνει πως τη νέα σεζόν θα παίζει στο FIBA Europe Cup.
Για τους νικητές ο Φράνκλιν σημείωσε 24 πόντους, ενώ ο Λιούς σταμάτησε στους 21 πόντους. Για το σύνολο του Βόβορα ο Έβανς είχε 15 πόντους. Στους 15 σταμάτησε και ο Κόουλμαν, ενώ 12 είχε ο Νίκολας.
Σημαντική βοήθεια οργανωτικά ο Δίπλαρος με 11 ασίστ. Οι Πατρινοί πέρασαν από δύο προκριματικούς για να φτάσουν να παίξουν με τη Ράστα Βέχτα, αλλά εκεί η πορεία τους τελείωσε.
Τα δεκάλεπτα: 20-26, 39-53, 52-77, 73-103
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