Το BCL προχώρησε στην ανάρτηση ενός ευφάνταστου post με πρωταγωνιστές τους Γιόβιτς και Λαρεντζάκη, σε ένα video με έντονη ποδοσφαιρική αλλά και μπασκετική... απόχρωση.

Με αφορμή την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ το Basketball Champions League τοποθέτησε σε περίοπτη θέση την Ένωση με σχετικό του post, στον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στο Instagram.

Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω ανάρτηση πρωταγωνιστούν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης που στο παρελθόν είχε κάνει κίνηση... τερματοφύλακα παίζοντας άμυνα σε αγώνα του Δικεφάλου στη διοργάνωση και ο ποδοσφαιρικός αστέρας της ομάδας, Λούκα Γιόβιτς, που είχε δοκιμάσει τις μπασκετικές του... δεξιότητες σε παλαιότερη επίσκεψή του στη SUNEL Arena.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: