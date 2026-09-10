ΑΕΚ: Γιόβιτς και Λαρεντζάκης πρωταγωνιστούν στο ίδιο video του BCL (vid)
Με αφορμή την επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ το Basketball Champions League τοποθέτησε σε περίοπτη θέση την Ένωση με σχετικό του post, στον επίσημο λογαριασμό της διοργάνωσης στο Instagram.
Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω ανάρτηση πρωταγωνιστούν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης που στο παρελθόν είχε κάνει κίνηση... τερματοφύλακα παίζοντας άμυνα σε αγώνα του Δικεφάλου στη διοργάνωση και ο ποδοσφαιρικός αστέρας της ομάδας, Λούκα Γιόβιτς, που είχε δοκιμάσει τις μπασκετικές του... δεξιότητες σε παλαιότερη επίσκεψή του στη SUNEL Arena.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση:
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