Ρεάλ - Μάλαγα 89-87: Οι Μαδριλένοι πήραν το θρίλερ με την Ουνικάχα
Με αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο, η Ρεάλ Μαδρίτης... έκοψε τον βήχα της Μάλαγα καθώς η ομάδα της Ανδαλουσίας είχε φτάσει πολύ κοντά στην τελική επικράτηση.
Κάτι που ωστόσο δεν έγινε ποτέ. Η τριάδα των Μαλεντόν, Καμπάτσο και Λουβαβού-Καμπαρό δεν άφησε την Ουνικάχα να κάνει την ζημιά και φρόντισε να εκμεταλλευτεί η ομάδα τους την έδρα για την πρώτη νίκη στην φετινή Liga Endesa.
Για την Ουνικάχα Μάλαγα δεν έφτασε η εντυπωσιακή προσπάθεια του Μπίλι Ερνανγκόμεθ ο οποίος είχε 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του πρώην παίκτη του Άρη, Αμίν Νούα ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 18 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 23-22, 46-47, 65-71, 89-87.
Ρεάλ (Μαρτίνεθ): Μαλεντόν 17 (1), Καμπάτσο 15 (2), Λουβαβού-Καμπαρό 14 (2), Αμπάλδε 9 (1), Ντεκ 9, Τζόουνς 8, Πραντίγια 7, Σούλγκα 4,Ταβάρες 4 (11ριμπ.), Οκέκε 2, Γιουλ, Σαρ.
Μάλαγα (Βιδορέτα): Ερνανγκόμεθ 20, Νούα 18 (2), Μπραζντέικις (14(2), Λουκόσιους 9 (1), Πέρι 9, Χαντ 7 (1), Πάντζαρ 7, Κράβις 3 (1), Μπαρέιρο, Ντίαθ, Τζέντοβιτς.
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