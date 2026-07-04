Γαλατάσαραϊ: Ανακοίνωσε τον Ντισόν Πιερ
Μετά από έναν χρόνο στη Ρωσία με τη φανέλα της Ούνικς Καζάν, ο Ντισόν Πιερ επέστρεψε στην Τουρκία. Ο πολύπειρος Καναδός φόργουορντ, ανακοινώθηκε από τη Γαλατάσαραϊ.
Ο Πιερ που είχε περάσει μία πενταετία στη γειτονική χώρα, με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε (2020-2025). Εκεί κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Τουρκίας και μία EuroLeague.
Την περασμένη σεζόν στη Ρωσία, έπαιξε σε 29 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχοντας μέσο όρο 10.1 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 23 λεπτά συμμετοχής.
✍️ Galatasaray MCT Technic'e hoş geldin Dyshawn Pierre!— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) July 3, 2026
Detaylı bilgi için; 👇
🔗 https://t.co/GMCGLVRFPF pic.twitter.com/CfvEr3B5vy
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.