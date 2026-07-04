Ο Ντισόν Πιερ επιστρέφει στην Τουρκία και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλατάσαραϊ.

Μετά από έναν χρόνο στη Ρωσία με τη φανέλα της Ούνικς Καζάν, ο Ντισόν Πιερ επέστρεψε στην Τουρκία. Ο πολύπειρος Καναδός φόργουορντ, ανακοινώθηκε από τη Γαλατάσαραϊ.

Ο Πιερ που είχε περάσει μία πενταετία στη γειτονική χώρα, με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε (2020-2025). Εκεί κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Τουρκίας και μία EuroLeague.

Την περασμένη σεζόν στη Ρωσία, έπαιξε σε 29 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, έχοντας μέσο όρο 10.1 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ ανά 23 λεπτά συμμετοχής.