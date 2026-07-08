Το Basketball Champions League ανοίγει την αυλαία της νέας σεζόν με την κλήρωση της κανονικής περιόδου και των προκριματικών. ΑΕΚ και Περιστέρι μαθαίνουν τους ομίλους τους, ενώ Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου διεκδικούν την παρουσία τους στη διοργάνωση μέσω των προκριματικών.

Το Basketball Champions League μπαίνει σε ρυθμούς νέας σεζόν, καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης (9/7) πραγματοποιείται η κλήρωση για την κανονική περίοδο και τα προκριματικά της διοργάνωσης.

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι έντονο, με την ΑΕΚ και το Περιστέρι να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων, ενώ ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου θα αναζητήσουν την πρόκριση στην κανονική περίοδο μέσω των προκριματικών τουρνουά.

Η διαδικασία θα φιλοξενηθεί στο Μιέ της Ελβετίας, με ώρα έναρξης στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι του Basketball Champions League στο YouTube.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να κληρωθεί με καμία από τις υπόλοιπες ομάδες του ίδιου γκρουπ. Από την πλευρά του, το Περιστέρι τοποθετήθηκε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και, βάσει των κανονισμών της κλήρωσης, αποκλείεται το ενδεχόμενο να βρεθεί στον ίδιο όμιλο με άλλη ελληνική ομάδα.