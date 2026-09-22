O Tομά Ερτέλ προπονήθηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ στη Sunel Arena.

Ο Τομά Ερτέλ πάτησε Αθήνα από το βράδυ της Δευτέρας και αποτελεί το τελευταίο κομμάτι και πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ στο ρόστερ της φετινής σεζόν για την ΑΕΚ.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ, της Μπαρτσελόνα, της Εφές και της Βιλερμπάν πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια πήγε στη Sunel Αrena για την πρώτη του προπόνηση με την φανέλα της ΑΕΚ.

Τα είπε με τον Ντράγκαν Σάκοτα και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες πριν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.

Στην Βασίλισσα θέλουν ο Γάλλος γκαρντ να είναι έτοιμος για τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό στις 26/9, το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν για την ΑΕΚ. Η ποιότητα και εμπειρία του ειναι πολύ σημαντικό για τέτοιου είδους ματς.