O Tομά Ερτέλ που βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους συμπαίκτες του στην ΑΕΚ και θα προετοιμαστεί ενόψει του ημιτελικού του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό (26/9)

Κάτοικος Αθηνών είναι και επίσημα ο Τομά Ερτέλ από το βράδυ της Δευτέρας. Ο Γάλλος γκαρντ με σπουδαία καριέρα σε ομάδα της Euroleague αλλά και στην Εθνική Γαλλίας, ήρθε στην ΑΕΚ για να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της και να αποτελέσει έναν floor general στο παρκέ.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ, της Μπαρτσελόνα, της Εφές και της Βιλερμπάν θα έχει μια γεμάτη μέρα, την Τρίτη και θα ξεκινήσει με τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα πάει στη Sunel Arena, θα γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες και θα προπονηθεί για πρώτη φορά με τα κιτρινόμαυρα.

Από την πρώτη στιγμή πρόθεση των ανθρώπων της Βασίλισσας ήταν να έρθει ο Ερτέλ στην Ελλάδα στο ξεκίνημα της εβδομάδας για να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του για να είναι έτοιμος για τον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό (26/9).

Ο Γάλλος γκαρντ θα αγωνιστεί κόντρα στους Πειραιώτες στο επίσημο ντεμπούτο του με την Ένωση και ο Ντράγκαν Σάκοτα στηρίζει πολλά πάνω του για τη φετινή σεζόν, θέλοντας να αναβαθμίσει την ΑΕΚ όντας ένας εκ των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία της Euroleague, ενώ δίνει λύσεις και στον τομέα του σκοραρίσματος.