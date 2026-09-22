Η ΑΕΚ παρουσίασε τις πρώτες στιγμές του Τομά Ερτέλ από την άφιξη του στην Ελλάδα.

Ο Τομά Ερτέλ πάτησε Αθήνα από το βράδυ της Δευτέρας. Ο Γάλλος γκαρντ με σπουδαία καριέρα σε ομάδα της Euroleague αλλά και στην Εθνική Γαλλίας, αποτελεί το τελευταίο κομμάτι του παζλ στο ρόστερ της φετινής σεζόν για την ΑΕΚ.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ, της Μπαρτσελόνα, της Εφές και της Βιλερμπάν σήμερα, Τρίτη θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα θα πάει στη Sunel Arena για να γνωρίσει τους συμπαίκτες του και να προπονηθεί για πρώτη φορά με τα κιτρινόμαυρα.

Ο Γάλλος θα είναι στην 12άδα της Ένωσης στο ματς με τον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του Super Cup στις 26/9. H κιτρινόμαυρη ΚΑΕ μέσω ενός video που το έντυσε με το διάσημο τραγούδι «oh la la amour» του Χούλιο Ιγκλέσιας, παρουσίασε τις πρώτες στιγμές του Ερτέλ από την άφιξη του στην Αθήνα.