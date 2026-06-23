Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του Φρανκ Μπάρτλεϊ για νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, θέλοντας να «δέσει» τον ΜVP του BCL στη SUNEL Arena.

Στο Gazzetta σας είχαμε ενημερώσει πως πρόθεση των ανθρώπων της Ένωσης και του Μάκη Αγγελόπουλου είναι να προσφέρουν νέο συμβόλαιο στον Φρανκ Μπάρτλεϊ με σκοπό να τον κρατήσουν για πολλά χρόνια στη SUNEL Arena.

Και πλέον το πράγμα έχει πάει ένα βήμα παρακάτω γιατί έχουν ξεκινήσει οι επαφές των δύο πλευρών για νέο συμβόλαιο στον MVP του BCL με αυξημένες αποδοχές.

Ο Μπάρτλεϊ είναι πολύτιμος για την Βασίλισσα, η οποία θα είναι δυνατή και ισχυρή και τη νέα σεζόν, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση του ΒCL. Έχει εξαιρετική σχέση με τον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος τον θεωρεί κομβικό στέλεχος και για τη νέα σεζόν που έρχεται και ο πήχης είναι ψηλά.

Ο Αμερικανός σκόρερ το καλοκαίρι του 2025 υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Ένωση, κάτι που σημαίνει πως το τωρινό του συμβόλαιο έχει ισχύ και για την σεζόν 2026-27. Αλλά οι άνθρωποι της Βασίλισσας θέλουν φυσικά να του επεκτείνουν το συμβόλαιο, θέλοντας έτσι να διώξουν μακριά και επίδοξους μνηστήρες.

Eκτός του Μπάρτλεϊ, δεσμεύονται με συμβόλαιο για τη σεζόν 2026-27 οι Φλιώνης, Κατσίβελης, Μπράουν και Σκορδίλης.

Στο BCL φέτος ο Φρανκ είχε 18.5 πόντους με 3.5 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, φτάνοντας με την ΑΕΚ στον τελικό, αλλά εκεί η Ένωση ηττήθηκε στην παράταση από τη Ρίτας.