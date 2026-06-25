Ανακοινώθηκαν οι 30 ομάδες που εξασφάλισαν απευθείας συμμετοχή στο Basketball Champions League της νέας χρονιάς και απομένουν δυο θέσεις που θα προκύψουν από τα προκριματικά των 24 ομάδων.

Το Basketball Champions League ανακοίνωσε τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν που είναι πολύ ανταγωνιστικοί και με μεγάλη ποιότητα. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση επικυρώθηκε την Πέμπτη (25/6) η λίστα με τις 30 ομάδες που εξασφάλισαν απευθείας συμμετοχή μεταξύ των οποίων είναι η ΑΕΚ και το Περιστέρι, ενώ στα προκριματικά όπου θα συμμετάσχουν 24 ομάδες για 2 θέσεις θα βρεθούν και άλλες δυο ελληνικές ο Κολοσσός και ο Προμηθέας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Basketball Champions League επικύρωσε την Πέμπτη τη λίστα των 30 συλλόγων που εξασφάλισαν απευθείας θέση στην Κανονική Περίοδο του BCL 2026-27, powered by Ameresco SUNEL, καθώς και των 24 συλλόγων που θα συμμετάσχουν στα τουρνουά των Προκριματικών για τις δύο εναπομείνασες θέσεις της διοργάνωσης των 32 ομάδων.

Συνολικά 61 σύλλογοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο Basketball Champions League, powered by Ameresco SUNEL, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 19 Ιουνίου.

Η πλήρης σύνθεση της 11ης σεζόν περιλαμβάνει 16 πρωταθλητές εθνικών πρωταθλημάτων, εκ των οποίων οι εννέα θα αγωνιστούν απευθείας στην Κανονική Περίοδο: Άλμπα Βερολίνου (Γερμανία), Σπαρτάκ (Σερβία), Νίμπουρκ (Τσεχία), Τσιμπόνα (Κροατία), Γουίντροουζ Γίγαντες Αντβέρπ (Βέλγιο), Φάλκο KC Σζομπαθελι (Ουγγαρία), Πόρτο (Πορτογαλία), Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) και Σαμπάχ BC (Αζερμπαϊτζάν).

Από τις 30 ομάδες που εισέρχονται απευθείας στην Κανονική Περίοδο, τρεις είναι νεοεισερχόμενες στη διοργάνωση: οι Παρντούμπιτσε, Τραμπζονσπόρ, Πόρτο.

Μετά τις επιτυχημένες πορείες τους στα εγχώρια πρωταθλήματα, οι πρώην πρωταθλητές του BCL Τέλεκομ Μπάσκετς Μπον επιστρέφουν στη διοργάνωση, ενώ και οι ομάδες που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε Final Four του BCL, ΜΠΑ365 Μπάμπεργκ Μπάσκετς, Περιστέρι, SIG Στρασμπούρ, UCAM Μούρθια και Γουίντροουζ Γίγαντες Αντβέρπ, επιστρέφουν επίσης στην κλήρωση της Κανονικής Περιόδου.

Οι πρωταθλητές του 2023, Βόνη επιστρέφουν στο Basketball Champions League.

Άλλες αξιοσημείωτες επιστροφές περιλαμβάνουν την πρωταθλήτρια Κροατίας Τσιμπόνα, η οποία επιστρέφει μετά τη συμμετοχή της στην πρώτη σεζόν της διοργάνωσης, όπως και η ιστορική ιταλική δύναμη Παλκανέστρο Βαρέζε, ενώ η λιθουανική φιναλίστ Γιουβέντους Ουτένα είχε αγωνιστεί στις σεζόν 1 και 2.

Η Μπιλμπάο Bilbao, δις διαδοχική κάτοχος του FIBA Europe Cup, εξασφάλισε επίσης θέση στην Κανονική Περίοδο, επιστρέφοντας στη διοργάνωση μετά την τελευταία συμμετοχή της τη σεζόν 2022-23.

Η AEK BC είναι η μοναδική ομάδα που έχει συμμετάσχει και στις 11 σεζόν του Basketball Champions League μέχρι σήμερα.

Οι πρώτες 30 ομάδες της Κανονικής Περιόδου

(Άλλες δύο θα προκύψουν από τα Προκριματικά. Οι πρωταθλήτριες ομάδες σημειώνονται με αστερίσκο.)

Ρίτας Βίλνιους (Λιθουανία, κάτοχος του τίτλου BCL)

Μπανταλόνα (Ισπανία)

Μούρθια (Ισπανία)

Μπιλμπάο (Ισπανία)

Ουνικάχα Μάλαγα (Ισπανία)

Άλμπα Βερολίνου* (Γερμανία)

Μπάμπεργκ (Γερμανία)

Τέλεκομ Μπάσκετς Μπον (Γερμανία)

Γιουβέντους Ουτένα (Λιθουανία)

Ναντέρ 92 (Γαλλία)

Σολέ Μπάσκετ (Γαλλία)

Στρασμπούρ (Γαλλία)

ΑΕΚ BC (Ελλάδα)

Περιστέρι (Ελλάδα)

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)

Γαλατασαράι MCT Technic (Τουρκία)

Νίμπουρκ* (Τσεχία)

BK ΚΒΙΣ Παρντούμπιτσε (Τσεχία)

Σπαρτάκ Office Shoes* (Σερβία)

Τσιμπόνα* (Κροατία)

Λέγκια Βαρσοβίας* (Πολωνία)

Παλκανέστρο Ρετζιάνα (Ιταλία)

Παλκανέστρο Βαρέζε (Ιταλία)

Ίγκοκεα (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)

Μπνέι Πένλινκ Χερζλίγια (Ισραήλ)

Χάποελ Χολόν (Ισραήλ)

Σαμπάχ BC* (Αζερμπαϊτζάν)

Φάλκο KC Σομπάτχεϊ* (Ουγγαρία)

Γουίντροουζ Γίγαντες Αντβέρπ* (Βέλγιο)

Πόρτο* (Πορτογαλία)

Επτά ακόμη πρωταθλητές εθνικών πρωταθλημάτων θα αγωνιστούν στα Προκριματικά, από τη Δανία (Bakken Bears) έως την Κύπρο (Petrolina AEK Larnaca).

Οι 24 ομάδες των Προκριματικών θα χωριστούν σε δύο τουρνουά, με τον νικητή κάθε τουρνουά να προκρίνεται στην Κανονική Περίοδο.

Country Representation 1

(Πρωταθλητές και φιναλίστ χωρών που δεν εκπροσωπούνται στην Κανονική Περίοδο)

BC Batumi 2010 (Γεωργία)

Bakken Bears Aarhus (Δανία)

CSM CSU Raiffeisen Oradea (Ρουμανία)

Fribourg Olympic Basket (Ελβετία)

Landstede Hammers (Ολλανδία)

Patrioti Levice (Σλοβακία)

Petrolina AEK Larnaca (Κύπρος)

Salon Vilpas (Φινλανδία)

Country Representation 2

(Οι 16 αμέσως επόμενες υψηλότερα αξιολογημένες ομάδες)

BC Vienna (Αυστρία)

BK Οπάβα (Τσεχία)

Ντζίκι Βαρσοβίας (Πολωνία)

Fitness First Βύρτσμπουργκ Baskets (Γερμανία)

Lions de (Ελβετία)

Manisa Basket (Τουρκία)

Κολοσσός H Hotels BC (Ελλάδα)

Landau Lions (Αζερμπαϊτζάν)

Manchester Basketball (Μεγάλη Βρετανία)

Προμηθέας Πάτρας BC (Ελλάδα)

Rilski Sportist (Βουλγαρία)

Rio Μπρεογκάν (Ισπανία)

SL Μπενφίκα (Πορτογαλία)

RASTA Vechta (Γερμανία)

VEF Ρίγα (Λετονία)

Denizli Basket (Τουρκία)

Τα τουρνουά των Προκριματικών θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η Κανονική Περίοδος θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου 2026.

Η κλήρωση για τους ομίλους της Κανονικής Περιόδου και τα τουρνουά των Προκριματικών θα πραγματοποιηθεί στο Patrick Baumann House of Basketball στο Μις της Ελβετίας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου, και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού του Basketball Champions League στο YouTube.