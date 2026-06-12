Η Τραμπζονσπόρ έκανε γνωστό μέσω του Αθλητικού Διευθυντή της, πως αφήνει το Eurocup και θα αγωνίζεται πλέον στο BCL.

Αλλαγή πλάνων για του τούρκικο σύλλογο. Ο Aθλητικός διευθυντής της Τραμπζονσπόρ, Τσομέρτ Κιουτσέ, έκανε γνωστό μέσω του «61saat» πως η ομάδα του θα παίζει στο BCL την σεζόν που έρχεται, φεύγοντας από το Eurocup. Μάλιστα μίλησε και για το NBA Europe και τις πληροφορίες που πήρε για το μέλλον της διοργάνωσης.

«Το EuroCup και το Basketball Champions League είναι δύο ξεχωριστές διοργανώσεις ίδιου επιπέδου. Το EuroCup μας πρόσφερε ένα συμβόλαιο 3+2 ετών, μια μακροπρόθεσμη συμφωνία με σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις. Όταν συναντηθήκαμε με τους αξιωματούχους της FIBA, μας παρείχαν βασικές πληροφορίες για το NBA Europe και σαφείς πληροφορίες για το μέλλον του.

Υπάρχει τεράστια διαφορά στην κατανομή εσόδων και των δύο κυπέλλων υπέρ του BCL. Αφού λάβαμε υπόψιν όλους αυτούς τους παράγοντες και συζητήσαμε με τον πρόεδρό μας, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στο Champions League», ήταν τα λόγια του.