Φίλοι της ΑΕΚ μαζεύτηκαν στο ξενοδοχείο της αποστολής, στέλνοντας με αυτό τον τρόπο μήνυμα στήριξης

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Ο κόσμος της ΑΕΚ, παρά την ήττα και την απογοήτευση για το χαμένο τρόπαιο στον τελικό του BCL απέναντι στη Ρίτας, έδειξε έμπρακτα την στήριξή του στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Περίπου 50 άτομα, ορισμένοι οργανωμένοι, κάποιοι μεμονομένα και μερικές οικογένειες, παρά την στεναχώρια τους, βρέθηκαν στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή της ΑΕΚ, δείχνοντας την στήριξή τους στην ομάδα.

«Ψηλά το κεφάλι» και πολλά ακόμη ειπώθηκαν, προκειμένου οι παίκτες και το επιτελείο της ΑΕΚ να πάρουν κουράγιο μετά την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, με τους φιλάθλους να δείχνουν πως είναι δίπλα στους Κιτρινόμαυρους, παρά την στεναχώρια που πήραν με τη λήξη της αναμέτρησης.