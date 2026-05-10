Παρά την απογοήτευση τους από την ανέλπιστη απώλεια του τίτλου οι παίκτες της ΑΕΚ έδωσαν τα συγχαρητήρια τους στους παίκτες της Ρίτας που κατέκτησαν για πρώτη φορά το τρόπαιο του BCL.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Μπορεί η απογοήτευση να ήταν έκδηλη στα πρόσωπα των παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα, ωστόσο, άπαντες στο στρατόπεδο της ΑΕΚ έσπευσαν να συγχαρούν τους παίκτες της Ρίτας που κατέκτησε με τη νίκη στην παράταση (92-86) το τρόπαιο του Basketball Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Βέβαια, η στενοχώρια ήταν αποτυπωμένη στα πρόσωπα των αθλητών του «δικεφάλου» με τον Ραϊκουάν Γκρέι να είναι εκείνος που έδειχνε να μην πιστεύει πως χάθηκε το τρόπαιο μέσα από τα χέρια της ελληνικής ομάδας.

Είναι εκείνες οι στιγμές που περνούν σαν κινηματογραφική ταινία από μπροστά σου και βλέπεις ξανά τον τελικό και την απώλεια ενός τροπαίου με το οποίο βρέθηκες πολύ κοντά. Αυτό συνέβη με την ΑΕΚ, η οποία τα έκανε όλα τέλεια για τρία δεκάλεπτα, αλλά στη συνέχεια χαλάρωσε και αυτό της κόστισε την απώλεια του τροπαίου του BCL.