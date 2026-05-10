ΑΕΚ: Η ομάδα του Νίκολιτς έκανε την πρωταθληματικη ανατροπή όταν η μπασκετική προσγειώθηκε Ελλάδα
Ως... παρηγοριά στον άρρωστο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική ομάδα στην «κιτρινόμαυρη» αποστολή λίγο μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα από την Βαρκελώνη.
Η «Ένωση» πέταξε στα σκουπίδια μια μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το τρόπαιο του BCL ύστερα από οκτώ χρόνια και το 2018 ωστόσο το «black out» από την τελευταία περίοδο και μετά της στέρησε αυτήν την δυνατότητα.
Παρόλα αυτά τα πρόσωπα των μελών της αποστολής χαμογέλασαν μετά την επιστροφή στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς παρακολούθησαν το «γκραν γκινιόλ» στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Με το που προσγειώθηκε η ομάδα «πάγωσαν» όλοι καθώς μόλις που είχε σκοράρει ο Τεττέη για το 0-1 ωστόσο στη συνέχεια πανηγύρισαν όλοι τα δύο γκολ της ΑΕΚ με τα οποία και στέφθηκε πρωταθλήτρια για το 2026.
