Αποθεώση του κόσμου της Ρίτας στους οπαδούς της ΑΕΚ: «Βγάλαμε τα... λαρύγγια μας για να τους κοντράρουμε αν και περισσότεροι, υποκλινόμαστε»

Οι φίλαθλοι της Ρίτας έβγαλαν το καπέλο σε εκείνους της ΑΕΚ για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν στον τελικό του BCL.

Όλα έδειχναν πως η Ένωση θα έπαιρνε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της, αλλά ένα τρομερό comeback της Ρίτας στον τελικό του BCL έκανε τη διαφορά.

Η ΑΕΚ έπαθε blackout και οι Λιθουανοί πήραν το τρόπαιο στην παράταση. Πάντως στις κερκίδες οι φίλοι των δύο ομάδων δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα,

Οι Λιθουανοί είχαν περίπου 4000 κόσμο στο γήπεδο και η ΑΕΚ 1200 φιλάθλους. Όμως αυτό το handicap δεν φάνηκε καθόλου, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να κλέβουν την παράσταση.

Μετά το τέλος του ματς οι Έλληνες εκπρόσωποι του Τύπου συνάντησαν τυχαία φιλάθλους της Ρίτας έξω από το γήπεδο και εκείνοι σταμάτησαν αμέσως και.... υποκλίθηκαν στον κόσμο της Ένωσης.

«Βγάλαμε τα λαρύγγια μας από τις φωνές για να μπορέσουμε να τους κοντράρουμε αν και ήμασταν πολύ περισσότεροι. Έχουν τον σεβασμό μας, υποκλινόμαστε. Τρομερή κερκίδα. Φοβεροί οι φίλαθλοι της ΑΕΚ», έλεγαν βγάζοντας το καπέλο στους οπαδούς της ΑΕΚ.