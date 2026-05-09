ΑΕΚ-Ρίτας: Ο Σιμόνας Λουκόσιους αναδείχτηκε MVP
Η Ρίτας ολοκλήρωσε την ανατροπή από το -20, επικρατώντας της ΑΕΚ με 86-92 στην παράταση και κατακτώντας το Basketball Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Οι Λιθουανοί έκαναν επιμέρους σκορ 35-17 στο τέταρτο δεκάλεπτο και κατέκτησαν τον τίτλο, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σιμόνας Λουκόσιους, ο οποίος πέτυχε μεγάλα σουτ και αναδείχθηκε MVP του Final Four στη Μπανταλόνα.
Ο 23χρονος γκαρντ της Ρίτας ήταν εκείνος που έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, κάνοντας το 80-80 στα 19" πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, αφού ο Λούκας Λεκαβίτσιους αστόχησε στην τελευταία επίθεση της ΑΕΚ.
Στα 23:21 που έμεινε στο παρκέ, ο Λουκόσιους είχε 23 πόντους με 1/2 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ (1 επιθετικό, 3 αμυντικά) και 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
SIMAS LUKOSIUS WITH ONE OF THE CLUTCHEST PERFORMANCES OF ALL TIMES— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 9, 2026
4 TRIPLES IN CLUTCH TIME, GAME TYING SHOT
HE OWNS THE GAME #BASKETBALLCL | @RYTASVILNIUS pic.twitter.com/ti7OJT7RbS
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.