Ο Σιμόνας Λουκόσιους σόκαρε την ΑΕΚ, στέλνοντας τον τελικό στην παράταση και σημειώνοντας 7/10 τρίποντα, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί MVP του Final Four του BCL.

Η Ρίτας ολοκλήρωσε την ανατροπή από το -20, επικρατώντας της ΑΕΚ με 86-92 στην παράταση και κατακτώντας το Basketball Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Οι Λιθουανοί έκαναν επιμέρους σκορ 35-17 στο τέταρτο δεκάλεπτο και κατέκτησαν τον τίτλο, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σιμόνας Λουκόσιους, ο οποίος πέτυχε μεγάλα σουτ και αναδείχθηκε MVP του Final Four στη Μπανταλόνα.

Ο 23χρονος γκαρντ της Ρίτας ήταν εκείνος που έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, κάνοντας το 80-80 στα 19" πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας, αφού ο Λούκας Λεκαβίτσιους αστόχησε στην τελευταία επίθεση της ΑΕΚ.

Στα 23:21 που έμεινε στο παρκέ, ο Λουκόσιους είχε 23 πόντους με 1/2 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 4 ριμπάουντ (1 επιθετικό, 3 αμυντικά) και 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.