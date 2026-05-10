ΑΕΚ: Αναχώρησε για Αθήνα
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφή
Η ΑΕΚ γυρίζει με άδειες αποσκευές μετά το Final Four της Μπανταλόνα, καθώς παρά την μεγάλη εμφάνιση για 30' στον τελικό, στο τέλος κατέρευσε και γνώρισε την ήττα από την Ρίτας.
Το απόγευμα της Κυριακής (10/5), η ΑΕΚ ξεκίνησε το ταξίδι από τη Βαρκελώνη προς την Αθήνα, με τους Κιτρινόμαυρους να αναμένονται το βραδάκι πίσω στη βάση τους.
🦅 Αναχώρηση της ΑΕΚ από Βαρκελώνη για Αθήνα #aekbc pic.twitter.com/7K6FOrB5Aa— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 10, 2026
