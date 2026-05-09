Η ΑΕΚ... καθάρισε δύο ισπανικές ομάδες μέχρι να φτάσει στον τελικό, διώχνοντας μακριά τις παλιές κακές αναμνήσεις και είναι πανέτοιμη για την επιστροφή στον θρόνο.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Το Σάββατο 9 Μάη (21:00) θα κριθεί ο τίτλος στο ΒCL. Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας και θέλει να φτάσει στο 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της.

Η Ένωση που δυσκολευόταν αρκετά με τις ισπανίκες ομάδες στα τελευταία στάδια του BCL, τη φετινή σεζόν... ξόρκισε τους δαίμονες της με φοβερές εμφανίσεις και θέλει να πάει ξανά στη Γη της Επαγγελίας.

Ο χαμένος τελικός με Μπούργος και ο περσινός ημιτελικός με Μάλαγα

Το 2020 το Final 8 έγινε στο ΟΑΚΑ και στην Αθήνα αλλά κεκλεισμένων των θυρών λόγω του κορονοϊού. Η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα από την κούπα, αλλά στον τελικό λύγισε από τη Μπούργος και έχασε την ευκαιρία για άλλο ένα ευρωπαϊκό.

Η Ένωση ηττήθηκε με 85-74 σε ματς που οι Ισπανοί σούταραν με το φοβερό 17/35 στα τρίποντα, κάτι που έκρινε και το ματς. Λίγα χρόνια μετά ξανά στην Αθήνα, αλλά στη SUNEL Arena η Ένωση έπαιξε ημιτελικό με Μάλαγα.

Αλλά ένα black out στα τελευταία λεπτά στοίχισε την πρόκριση στον τελικό, παρόλο που το γήπεδο ήταν ηφαίστειο σε όλη τη διάρκεια του. Οι Ανδαλουσιάνοι άντεξαν και μετά έκαναν το back to back.

Πλήγωσε δύο ισπανικές ομάδες

Για να φτάσουμε στο 2026. Αρχικά η ΑΕΚ βρήκε στον δρόμο της την οικοδέσποινα του Final Four, τη Μπανταλόνα.

Δεν μάσησε και πήρε με ανατροπάρα το πρώτο ματς. Έχασε εύκολα στο δεύτερο, αλλά στο καθοριστικό Game 3 έκανε άλλη μια μεγάλη ανατροπή από αυτές που μας έχει συνηθίσει για να φτάσει στο Final Four.

Εκεί την περίμενε η Μάλαγα και η ΑΕΚ πήρε την εκδίκηση της. Τη... στραγγάλισε στο πρώτο ημίχρονο επιτρέποντας της μόλις 21 πόντους και έβαλε το νερό στο αυλάκι για μια μεγάλη πρόκριση στον τελικό.

Μεσα σε λίγες μέρες έσβησε το όνειρο δυο ισπανικών ομάδων και ετοιμάζεται για κούπα΄.