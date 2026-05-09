Μπράουν: «Ξέρουμε τι σημαίνει ο τελικός για την ΑΕΚ, διοίκηση και staff μας το έκαναν ξεκάθαρο»
Αποστολή στην Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ρίτας (09/05, 21:00 LIVE από το Gazzetta), με τον Γκρεγκ Μπράουν να πραγματοποιεί δηλώσεις και να αναφέρεται στην αναμέτρηση.
Μίλησε για τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει η ομάδα του, ενώ τοποθετήθηκε και για την προετοιμασία που έχει κάνει ο ίδιος και η ΑΕΚ για τον τελικό.
Αναλυτικά όσα είπε ο Γκρεγκ Μπράουν:
«Νιώθω προετοιμασμένος. Πολύ ενθουσιασμένος, αλλά ήρεμος. Περιμένω για το τζάμπολ. Κάναμε σκάουτ τη Ρίτας, θα ξανακάνουμε στο ξενοδοχείο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το παιχνίδι, έχω αυτοπεποίθηση».
Για το αν έχει αντιληφθεί πόσο μεγάλη και ιστορική είναι η στιγμή: «Απόλυτα. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο το έχουν κάνει πολύ ξεκάθαρο, για το τι σημαίνει για τον οργανισμό. Εμείς οι παίκτες αντιλαμβανόμαστε τη βαρύτητα και προετοιμαζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε».
Για το αν έχει φέρει βαφή για τα μαλλιά: «Είναι αστείο, γιατί δεν έφερα. Μερικοί από το σταφ έχουν τη βαφή, οπότε θα με βοηθήσουν μετά το παιχνίδι να βάψω τα μαλλιά μου».
Για το τι πρέπει να προσέξουν στη Ρίτας: «Είναι πολύ phsycial ομάδα. Σουτάρουν καλά, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να έχουμε καλή επικοινωνία, να εμπιστευτούμε το πλάνο του παιχνιδιού».
Για το αν είναι το ίδιο προετοιμασμένοι για τον τελικό, όπως στον ημιτελικό: «Είναι αστείο, είδαμε VIDEO και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε κι άλλο. Είμαστε πολύ προετοιμασμένοι και πολύ συγκεντρωμένοι ως ομάδα».
Για το τι περιμένει από τους οπαδούς: «Περιμένω να είναι πιο ενθουσιασμένοι απ’ ότι όταν παίξαμε με την Μπανταλόνα».
Για το αν περιμένουμε καλύτερο κάρφωμα από αυτό στον ημιτελικό: «Το ελπίζω».
Δηλώσεις από τον Γκρέγκ Μπράουν με φόντο τον σημερινό τελικό του ΒCL #aekbc #BasketballBCL— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 9, 2026
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς
