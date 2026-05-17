Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Αλεξάνδρειο» για το Game 2 των play-offs της Stoiximan GBL, με την «Ένωση» να έχει στη διάθεσή της 11 παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν θα μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Κατσίβελη, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Όσον αφορά την 6άδα των ξένων δεν άλλαξε σε σχέση με το Game 1, με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας να είναι αυτός που μένει εκτός.

Στον αντίποδα, ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ δώσει το «παρών» στον αγώνα και θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του.

Αναλυτικά η 10άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Μπράουν, Γκορδίλης, Φίζελ, Φλιώνης, Πετάρσκι, Νάναλι, Λεικαβίτσιους, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος και Αρσενόπουλος.