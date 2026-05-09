BCL Final Four, ΑΕΚ: Η «κιτρινόμαυρη» πορεία των οπαδών της Ένωσης, τι ώρα θα συναντηθούν στην Μπανταλόνα
Αποστολή Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Το Gazzetta σας ενημέρωσε για τους οπαδούς που θα έχει ο κάθε φιναλίστ στον τελικό. Η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό παραπάνω από 1500 άτομα, που θα παίξουν τον ρόλο του έκτου παίκτη, ενώ περίπου 2000 άτομα θα είναι οι Λιθουανοί.
Ο κόσμος της ΑΕΚ θα κλέψει την παράσταση. Θα συγκεντρωθούν στις 15:00 ώρα Ισπανίας (16:00 ώρα Ελλάδας) στα McDonalds στην παραλία της Μπανταλόνα (Carrer de Mar, 1, 3, 08911 Badalona).
Έχει προγραμματιστεί πορεία που θα ξεκινήσει από το παραπάνω μέρος στις 18:30 ώρα Ελλάδας (17:30 ώρα Ισπανίας) προς το γήπεδο της Μπανταλόνα και οι οπαδοί της ΑΕΚ αναμένεται να δώσουν άλλο ένα show και να γεμίσουν με κιτρινόμαυρο χρώμα τους στους δρόμους της Μπανταλόνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.