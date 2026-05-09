Δείτε τις λεπτομέρειες της πορείας των οπαδών της ΑΕΚ στη Μπανταλόνα για τον μεγάλο τελικό με Ρίτας (21:00).

Αποστολή Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Το Gazzetta σας ενημέρωσε για τους οπαδούς που θα έχει ο κάθε φιναλίστ στον τελικό. Η ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό παραπάνω από 1500 άτομα, που θα παίξουν τον ρόλο του έκτου παίκτη, ενώ περίπου 2000 άτομα θα είναι οι Λιθουανοί.

Ο κόσμος της ΑΕΚ θα κλέψει την παράσταση. Θα συγκεντρωθούν στις 15:00 ώρα Ισπανίας (16:00 ώρα Ελλάδας) στα McDonalds στην παραλία της Μπανταλόνα (Carrer de Mar, 1, 3, 08911 Badalona).

Έχει προγραμματιστεί πορεία που θα ξεκινήσει από το παραπάνω μέρος στις 18:30 ώρα Ελλάδας (17:30 ώρα Ισπανίας) προς το γήπεδο της Μπανταλόνα και οι οπαδοί της ΑΕΚ αναμένεται να δώσουν άλλο ένα show και να γεμίσουν με κιτρινόμαυρο χρώμα τους στους δρόμους της Μπανταλόνα.