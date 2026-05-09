H AΕΚ έκανε το τελευταίο της shootaround πριν τον τελικό με τη Ρίτας (21:00, live Gazzetta) και είναι πανέτοιμη για τη μεγάλη μάχη.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Έφτασε η μέρα του μεγάλου τελικού του BCL, όπου η ΑΕΚ και η Ρίτας θα κοντραριστούν με έπαθλο το τρόπαιο.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε το shootaround το Σάββατο και όλοι οι παίκτες της Βασίλισσας είναι πανέτοιμοι για να μπουν το βράδυ στο γήπεδο της Μπανταλόνα και να δώσουν τη μάχη τους για το στέμμα.

Την προπόνηση παρακολούθησε και ο Βαγγέλης Αγγελόπουλος, δείχνοντας για άλλη μια φορά πως βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Φυσικά στη Μπανταλόνα είναι και ο διοικητικός ηγέτης, Μάκης Αγγελόπουλος που θα είναι το βράδυ στον τελικό.

O Σάλε είχε τετ α τετ με τον Νάναλι πριν το τέλος της προπόνησης.

