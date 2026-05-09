BCL Final Four, ΑΕΚ: To video του Gazzetta από το τελευταίο shootaround πριν τον τελικό, παρουσία Βαγγέλη Αγγελόπουλου
Έφτασε η μέρα του μεγάλου τελικού του BCL, όπου η ΑΕΚ και η Ρίτας θα κοντραριστούν με έπαθλο το τρόπαιο.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε το shootaround το Σάββατο και όλοι οι παίκτες της Βασίλισσας είναι πανέτοιμοι για να μπουν το βράδυ στο γήπεδο της Μπανταλόνα και να δώσουν τη μάχη τους για το στέμμα.
Την προπόνηση παρακολούθησε και ο Βαγγέλης Αγγελόπουλος, δείχνοντας για άλλη μια φορά πως βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Φυσικά στη Μπανταλόνα είναι και ο διοικητικός ηγέτης, Μάκης Αγγελόπουλος που θα είναι το βράδυ στον τελικό.
O Σάλε είχε τετ α τετ με τον Νάναλι πριν το τέλος της προπόνησης.
Εικόνα από την τελευταία προπόνηση της @aekbcgr πριν το σημερινό μεγάλο τελικό του BCL.#BasketballCL— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 9, 2026
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς pic.twitter.com/ZHslnxCDB9
